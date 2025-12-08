Producția auto din România rămâne constantă în noiembrie. Ce constructor se află în fruntea producției și a înmatriculărilor

În noiembrie 2025, fabricile de automobile din România au produs 51.904 vehicule, un nivel aproape identic cu cel din noiembrie 2024, când erau raportate 51.906 unități. Datele provin din raportările ACAROM.

Uzina Dacia de la Mioveni a generat 29.762 de unități în noiembrie, în timp ce Ford Otosan Craiova a ieșit pe poarta uzinei cu 22.142 de vehicule. Cele două centre industriale însumează astfel o producție de peste 51.000 de unități într-o singură lună, confirmând stabilitatea ritmului de fabricație din România.

În perioada ianuarie–noiembrie 2025, producția totală de autoturisme ajunge la 505.859 unități. Dintre acestea, 275.527 sunt fabricate de Dacia, iar 230.332 provin de la Ford Otosan. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, piața înregistrează o scădere ușoară, de -2.48%, față de cele 518.744 de unități raportate anul trecut.

Clasamentul mărcilor la capitolul înmatriculări: Dacia conduce detașat piața locală

Topul mărcilor preferate de români în primele 11 luni nu aduce schimbări majore. Dacia rămâne lider categoric, cu 38.942 de unități înmatriculate între ianuarie și noiembrie. Toyota ocupă locul 2, cu 14.169 de mașini, iar Skoda completează podiumul cu 10.151 de unități.

Volkswagen se află pe poziția 4 cu 8.719 unități, urmat de Renault, cu 7.823, și Hyundai, cu 7.478. Ford ajunge la 5.848 de înmatriculări, în timp ce Mercedes și BMW sunt la distanțe mici: 5.083, respectiv 4.939 de mașini. Suzuki închide topul primelor 10 mărci cu 3.654 de unități.

Piața auto intră în luna decembrie cu un mix de semnale. Noiembrie a adus un reviriment semnificativ, însă volumul total rămâne ușor în scădere la nivelul întregului an. Segmentele hibride și GPL continuă să accelereze, într-un context în care costurile de utilizare și presiunile legate de emisii reconfigurează preferințele cumpărătorilor.