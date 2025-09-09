Rechemare în service în masă la Ford / Aproximativ 1,5 milioane de vehicule au probleme cu sistemul de camere

Producătorul american de vehicule Ford recheamă aproximativ 1,5 milioane de vehicule din Statele Unite, din cauza unei probleme la camera retrovizoare. Aceasta poate provoca imagini distorsionate, inversate sau să nu proiecteze nimic, transmite Reuters care citează Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA).

Sunt vizate modele produse de Ford și Lincoln

Rechemarea afectează vehicule produse între anii 2015 și 2019, atât mașini utilitare, cât și de pasageri. Modelele afectate sunt:

Lincoln : MKC și Navigator;

: MKC și Navigator; Ford: Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline și Ranger.

Dealerii Ford vor inspecta și înlocui camerele vehiculelor fără costuri pentru proprietari, a declarat NHTSA în documentul care explică problemele cu modelele din grupul american.

Furnizorul canadian de piese auto Magna International recheamă peste 250.000 de camere retrovizoare montate pe anumite vehicule Ford și Stellantis, a declarat agenția într-un comunicat separat.