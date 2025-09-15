Rechemări auto în România: RAR lansează platforma oficială pentru șoferi

Registrul Auto Român (RAR) a anunțat pe site-ul oficial Rarom.ro o nouă secțiune dedicată campaniilor de rechemare auto.

Platforma are acum categoria „Campanii de rechemare”, aceasta fiind gândită pentru a oferi șoferilor din România acces rapid și simplu la informații despre eventualele probleme tehnice identificate de producători la anumite modele de mașini.

Cum funcționează platforma de verificare

Utilizatorii trebuie să selecteze marca autoturismului de pe lista afișată pe site, iar apoi sunt redirecționați către paginile oficiale ale reprezentanților din România ai respectivelor branduri auto. Pentru majoritatea mărcilor există deja posibilitatea verificării online, însă în unele cazuri informațiile sunt disponibile doar prin intermediul atelierelor autorizate.

Pentru aceste situații, RAR a introdus mesaje de atenționare clare, astfel încât șoferii să știe unde trebuie să apeleze.

Reparațiile sunt gratuite pentru șoferi

RAR subliniază că reparațiile sau activitățile necesare remedierii defecțiunilor descoperite în cadrul unei campanii de rechemare sunt suportate integral de producător. Proprietarii nu plătesc nimic, atâta timp cât intervențiile vizează componenta pentru care a fost lansată campania.

Pagina va fi actualizată permanent, pe măsură ce apar noi mărci sau în situațiile în care producătorii activează site-uri oficiale pentru verificări. RAR îndeamnă șoferii să adopte o atitudine proactivă și să verifice regulat dacă vehiculul lor face parte dintr-o campanie de rechemare. Instituția atrage atenția că ignorarea unor probleme aparent minore poate conduce la riscuri mai mari pe termen lung.