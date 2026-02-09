Un utilizator chinez al modelului electric Xiaomi SU7, pe uume Feng, a parcurs 265.000 de kilometri în doar 18 luni, demonstrând că bateriile EV-ului își mențin performanța chiar și în condiții de utilizare intensă. După aproape un an și jumătate de condus aproape zilnic, starea bateriei a fost înregistrată la 94,5%, mult peste degradarea estimată de majoritatea producătorilor de vehicule electrice.

Proprietarul a efectuat echivalentul unei curse zilnice dus-întors între New York și Boston timp de 18 luni, fără întreruperi, și totuși bateria mașinii sale a rămas în stare excelentă. SU7 Pro are un pachet de baterii de 94,3 kWh, care a trecut deja prin peste 500 de cicluri complete de încărcare-descărcare, mult peste media obișnuită pentru un EV, dar fără pierderi semnificative de capacitate, potrivit Interesting Engineering.

Un model peste așteptările industriei

Performanța bateriei SU7 Pro îl plasează pe acest model peste așteptările industriei. Tesla, spre exemplu, estimează că, după 160.000 km, bateria unui Model 3 sau Y își păstrează aproximativ 70% din capacitate. În schimb, bateria SU7 Pro își păstrează 94,5% din capacitate după distanța parcursă de Feng, ceea ce a atras atenția rețelelor sociale chineze și chiar a CEO-ului Xiaomi, Lei Jun.

Pe lângă această performanță remarcabilă, Feng estimează că a economisit până acum aproximativ 100.000 de yuani (aproximativ 14.300 de dolari) la costurile cu combustibilul. Obiectivul său ambițios este să atingă 600.000 km în trei ani, și să devină astfel primul șofer care va parcurge o asemenea distanță cu un EV Xiaomi.

Deși un singur exemplu nu poate reprezenta întreaga producție, raportul este o reclamă excelentă pentru brand, care intenționează să lanseze în curând o versiune reîmprospătată a EV-ului său.