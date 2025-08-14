Renault Duster a ajuns în Australia: stocurile inițiale se epuizează rapid

Renault a adus oficial modelul Duster pe piața australiană, însă primii clienți vor trebui să se grăbească pentru a prinde un exemplar, potrivit carsguide.com.au. Glen Sealey, director general Renault Australia, a precizat că stocurile inițiale sunt limitate și vor genera liste de așteptare încă din primele luni.

Glen Sealey a explicat că unitățile disponibile nu sunt puține din cauza problemelor logistice locale, ci datorită cererii mari la nivel internațional. Duster rămâne unul dintre cele mai vândute SUV-uri din Europa, iar Australia a primit doar o alocare inițială restrânsă, obținută grație interesului ridicat al clienților locali.

Trei versiuni pentru început

Din start, Renault Duster va fi disponibil în Australia în trei variante: Evolution 4×2, Evolution 4×4 și Techno 4×2. Versiunea de top Techno 4×4 va fi livrată abia în decembrie 2025, iar producătorul speră că astfel va reduce timpii de așteptare. Prețurile pornesc de la 31.990 dolari australieni (aproximativ 17,879 euro) și ajung până la 37.990 dolari australieni (circa 21,232 euro), fără taxe.

Modelele cu tracțiune față au motor turbo pe benzină de 1,3 litri și patru cilindri, cu 113 kW și 270 Nm, conectat la o cutie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte. Versiunile 4×4 primesc un motor turbo de 1,2 litri, trei cilindri, cu sistem mild-hybrid de 48V, care dezvoltă 96 kW și 230 Nm, cu transmisie manuală în șase trepte.

Renault promite mai multe unități Duster în 2026

Deși Duster este deja un SUV popular în Europa, versiunea Renault Duster în Australia diferă față de modelul Dacia Duster vândută în România, atât la nivel de motorizări, cât și de echipamente.

Este important de precizat că versiunea românească, Dacia Duster, nu mai oferă motorul de 1,3 litri și nu permite configurarea cutiei automate cu dublu ambreiaj, ci doar una multimodală. În plus, motorizarea full-hybrid prezentă pe unele piețe europene nu va fi disponibilă în Australia în viitorul apropiat.

Directorul Renault Australia le-a transmis clienților că uzina lucrează pentru a crește producția, astfel încât din 2026 să fie disponibile mai multe exemplare. Estimările companiei arată că odată cu aceste livrări suplimentare, listele de așteptare se vor reduce semnificativ.