România produce mai puține mașini în 2025. Ce se întâmplă la Dacia și Ford

Producția de automobile din România a înregistrat o scădere ușoară în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit ACAROM. Cele două uzine auto din țară, Dacia Mioveni și Ford Otosan Craiova, au produs în total 399.199 de unități, cu 2,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când ieșeau de pe liniile de asamblare 408.176 de mașini.

Luna septembrie a marcat totuși o revenire ușoară: 52.399 de automobile noi au fost produse, cu 1,3% mai multe decât în aceeași lună din 2024. Dacia a contribuit cu 29.031 de unități fabricate la Mioveni, în timp ce Ford Otosan Craiova a asamblat 23.368 de mașini.

Dacia și Ford Otosan, dinamici diferite pe fondul tranziției industriale

Uzina Dacia continuă să mențină un ritm constant, în special datorită cererii stabile pentru Duster și Jogger, modele care se apropie de finalul ciclului actual de producție. În schimb, fabrica Ford Otosan se află în plin proces de adaptare la noile versiuni ale SUV-ului Puma și la pregătirea pentru viitoarele modele electrificate. În ansamblu, ambele uzine resimt efectele încetinirii cererii la nivel european și ale tranziției tehnologice spre electrificare.

După doi ani consecutivi de creștere, industria auto locală pare să traverseze o perioadă de stabilizare. În 2024, producția totală din România a atins 560.102 vehicule, în creștere cu 9,1% față de 2023, când se atinsese un alt record de 513.050 unități. Pragul de 550.000 de mașini a fost depășit pentru prima dată anul trecut, confirmând maturizarea sectorului auto românesc.

Piața auto internă arată o dinamică diferită față de producție

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în luna septembrie 2025 cu 38,86% față de septembrie 2024, atingând un volum total de 12.463 de unități.

Totuși, la nivelul primelor nouă luni ale anului, tendința generală rămâne negativă: 108.770 de autoturisme noi au fost înmatriculate, în scădere cu 5,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când se înregistrau 115.509 unități.