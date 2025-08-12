Românii, cuceriți de SUV-urile uriașe: Lamborghini, BMW, Mercedes și surpriza Cadillac

Raportul oficial de înmatriculări pentru luna iulie 2025 dezvăluie preferințele pieței locale în ceea ce privește SUV-urile de lux.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mercedes-Benz, BMW și Audi rămân principalii jucători, în timp ce Lamborghini păstrează un caracter exclusivist prin modelul său Urus. Datele au fost publicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Mercedes-Benz în fruntea SUV-urilor premium

Mercedes-Benz a raportat un total de 535 autoturisme noi în luna iulie, dintre care o parte semnificativă sunt SUV-uri din gama Clasa-G, GLE și GLS. Modelele AMG G 63 și G 450 D au fost populare, cu 20, respectiv 4 unități înmatriculate.

În plus, versiunile hibride și coupe din gama GLE au atras interesul clienților, iar modelele Maybach GLS 600 au fost și ele prezente, cu 3 exemplare noi înregistrate. Astfel, Mercedes-Benz confirmă poziția sa solidă în segmentul SUV-urilor de lux.

BMW și gama extinsă de SUV-uri performante

BMW a înregistrat 401 autoturisme noi în iulie, cu o prezență importantă a SUV-urilor X5, X6 și X7.

X5 a fost cel mai popular model, cu peste 50 de unități noi înmatriculate în diverse versiuni, inclusiv electrificate. Modelele M Competition și variantele iX electrice au completat oferta, iar clienții au arătat un interes crescut pentru performanță și tehnologie.

Audi și Lamborghini, SUV-uri de lux în centrul atenției

Audi a raportat 290 de autoturisme noi, cu o preferință pentru modelele Q5, Q7 și Q8, precum și pentru versiunile electrificate e-tron.

Modelul Q5 a înregistrat peste 75 de unități noi înmatriculate. Lamborghini a păstrat exclusivitatea cu 7 exemplare Urus, SUV-ul emblematic al mărcii, recunoscut pentru performanțele ridicate și designul distinctiv.

Cadillac și prezența în segmentul SUV de lux

Cadillac a raportat 4 autoturisme noi, dintre care modele SUV precum Escalade și Escalade ESV au fost prezente în număr mic, dar relevant pentru segmentul de lux.

Aceste modele oferă opțiuni alternative la modelele nemțești, pentru clienții interesați de SUV-uri mari și confortabile, cu un stil american distinct.

Tendințe în creștere pentru SUV-urile electrificate și hibride

Segmentul SUV-urilor premium include tot mai multe modele electrificate și hibride, iar cererea pentru astfel de mașini este în creștere. Mărci precum Mercedes-Benz, BMW, Audi și Lexus au adus pe piață numeroase variante plug-in hybrid și complet electrice, ceea ce reflectă un interes sporit pentru soluții mai sustenabile în clasa de lux.

Pe lângă aceste apariții exotice, segmentul SUV-urilor de top a fost completat și de prezența unor modele de referință din zona premium europeană și japoneză. Volvo XC90 continuă să fie un reper pentru siguranță. Mazda CX-60, în versiunea sa de vârf, combină eleganța cu performanța, beneficiind de materiale de calitate superioară și motorizări hibride care aduc un echilibru între putere și eficiență.