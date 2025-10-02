Stellantis și Mistral AI își extind parteneriatul pentru integrarea inteligenței artificiale

Stellantis, unul dintre cei mai mari producători auto la nivel global, și compania franceză de tehnologie Mistral AI au anunțat extinderea colaborării lor pentru accelerarea procesului de adoptare a inteligenței artificiale în cadrul operațiunilor grupului auto. Anunțul a fost făcut miercuri, în cadrul conferinței Italian Tech Week de la Torino, printr-un comunicat comun, transmite Reuters.

Cele două companii colaborează deja de 18 luni prin proiecte pilot, iar rezultatele acestor programe au stat la baza deciziei de a lansa două noi platforme menite să sprijine implementarea pe scară largă a tehnologiilor de inteligență artificială.

Noile inițiative au fost denumite Innovation Lab și Transformation Academy.

Conform comunicatului, Innovation Lab va fi dedicat integrării AI în zona de vânzări și post-vânzări, vizând îmbunătățirea interacțiunii cu clienții și optimizarea serviciilor de suport. În paralel, Transformation Academy va sprijini dezvoltarea de soluții AI pentru producția de bază, cu accent pe creșterea eficienței și susținerea proceselor industriale.

„Prin extinderea acestui parteneriat, ne propunem să facem un pas semnificativ în transformarea modului în care inteligența artificială este utilizată în industria auto. Obiectivul nostru este să îmbunătățim experiența clienților și, în același timp, să consolidăm eficiența operațională a Stellantis”, se arată în declarația comună a companiilor.

Colaborarea dintre Stellantis și Mistral AI are ca scop nu doar implementarea unor soluții tehnologice punctuale, ci și construirea unei structuri de sprijin care să permită extinderea rapidă a utilizării AI în cât mai multe arii de activitate.

În prezent, industria auto trece printr-o perioadă de transformări accelerate, determinate de digitalizare, electrificare și cerințele tot mai ridicate ale clienților. În acest context, Stellantis încearcă să se poziționeze ca un lider al inovației prin integrarea tehnologiilor emergente.

„AI nu mai reprezintă doar un instrument de suport, ci devine un element central în modul în care companiile auto își pot reinventa procesele. Prin aceste platforme comune, intenționăm să aducem inteligența artificială în centrul strategiilor noastre de dezvoltare”, au mai precizat reprezentanții Stellantis și Mistral AI.

Pentru Stellantis, avantajele urmărite prin această colaborare includ reducerea timpilor de răspuns pentru clienți, personalizarea interacțiunilor în zona comercială, dar și eficientizarea fluxurilor de producție. Mistral AI, companie franceză specializată în soluții avansate de inteligență artificială, va furniza expertiza tehnologică necesară pentru implementarea proiectelor.

Extinderea parteneriatului marchează o etapă importantă în direcția digitalizării proceselor din industria auto, unde presiunea de a inova este puternică, pe fondul competiției globale și al schimbărilor din piață. Stellantis și Mistral AI consideră că AI va deveni un factor cheie pentru diferențierea producătorilor auto în anii următori.