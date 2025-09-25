Subaru, cel mai apreciat brand auto de clienții americani. Ce mai arată studiul ACSI 2025

Subaru a fost desemnată marca numărul unu în studiul American Customer Satisfaction Index (ACSI) 2025, potrivit unui comunicat al companiei. Cercetarea confirmă încă o dată legătura puternică dintre constructorul nipon și clienții săi din Statele Unite, cea mai mare piață pentru brand în termeni de volum.

În ediția din acest an, Subaru a obținut un scor de 85 din 100, în creștere cu două puncte față de 2024. Este cel mai mare rezultat dintre toate mărcile mass-market analizate. Evaluarea ACSI se bazează pe opiniile a 9.949 de șoferi americani, intervievați prin sondaje desfășurate între iulie 2024 și iunie 2025.

Subaru a fost apreciată la mai multe capitole esențiale. Marca a ocupat prima poziție în șase categorii majore: siguranță, calitatea produsului, calitatea generală a produselor și serviciilor, valoare percepută, fiabilitate și performanță. În unele dintre acestea, compania și-a consolidat supremația pentru al șaselea an consecutiv.

Importanța pieței americane pentru Subaru

Statele Unite reprezintă pentru Subaru nu doar o piață de desfacere, ci și un indicator al loialității clienților. Rezultatele ACSI validează strategia mărcii, care mizează pe vehicule practice, orientate către siguranță și robustețe.

Popularitatea modelelor Subaru Outback și Forester pe piața americană confirmă această direcție.

Subaru și-a anunțat intenția de a continua să investească în calitate și în relația cu clienții, respectând motto-ul „Delivering Happiness to All”. Această abordare urmărește să ofere experiențe de condus sigure și plăcute, dar și să consolideze încrederea în brand.