Un judecător de drept administrativ din California a decis că Tesla a folosit practici de marketing înșelătoare care au creat o impresie falsă asupra capacităților sistemelor sale de asistență la condus Autopilot și Full Self-Driving (FSD). Decizia reprezintă un moment-cheie într-un caz deschis în urmă cu mai mulți ani de Departamentul pentru Autovehicule din California, potrivit TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sancțiuni suspendate temporar

Judecătorul a dat curs solicitării Departamentului pentru Autovehicule din California de a suspenda vânzările Tesla în California pentru o perioadă de 30 de zile, ca sancțiune pentru aceste practici. Totuși, ordinul nu a fost pus imediat în aplicare. Autoritatea californiană a decis să suspende temporar măsura și să acorde companiei un termen de 60 de zile pentru a modifica sau elimina limbajul considerat înșelător din materialele sale de comunicare. Doar în cazul în care Tesla nu se conformează, suspendarea vânzărilor ar urma să intre în vigoare.

În plus, judecătorul a recomandat suspendarea licenței de producție a Tesla pentru 30 de zile. Și această recomandare a fost suspendată de autoritatea californiană, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg. Astfel, în acest moment, nicio sancțiune nu este aplicată efectiv, iar compania are la dispoziție un interval de timp pentru a răspunde cerințelor autorităților.

Poziția autorităților și reacția Tesla

Directorul Departamentului pentru Autovehicule din California, Steve Gordon, a declarat că decizia confirmă poziția fermă a instituției în materie de siguranță rutieră. „Decizia de astăzi confirmă că departamentul va menține toți producătorii de vehicule la cele mai înalte standarde de siguranță pentru a proteja șoferii, pasagerii și pietonii din California”, a transmis acesta. Gordon a adăugat că Tesla poate lua „măsuri simple” pentru a suspenda aplicarea sancțiunilor și pentru a închide definitiv acest dosar, așa cum au reușit și alți producători auto sau companii din domeniul vehiculelor autonome care operează în California.

Tesla a reacționat public la scurt timp după anunțarea deciziei. Într-o postare pe platforma X, compania a afirmat că „vânzările din California vor continua fără întreruperi”. Totodată, Tesla a susținut că ordinul este unul de „protecție a consumatorului” axat pe utilizarea termenului „Autopilot” și a subliniat că „niciun client nu a venit să spună că există o problemă”.

Posibilitatea de apel și conformare

După expirarea termenului de 60 de zile, Tesla are posibilitatea de a face apel împotriva deciziei. În cazul în care compania se conformează solicitărilor autorităților, atât suspendarea vânzărilor, cât și cea a licenței de producție ar urma să fie retrase. Cu toate acestea, nu este clar ce modificări concrete așteaptă autoritatea, dincolo de cererea generală de a lua măsuri privind utilizarea termenului „autopilot” în comunicarea comercială. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, clarificări suplimentare.

Context mai larg: investigații și controverse

Cazul din California se înscrie într-un context mai larg de investigații și controverse legate de modul în care Tesla promovează sistemele sale de asistență la condus. Compania a fost investigată anterior de procurorul general al Californiei, de Departamentul de Justiție al SUA și de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), pe fondul unor acuzații similare privind prezentarea exagerată a nivelului de autonomie. De asemenea, Tesla s-a confruntat cu mai multe procese civile legate de accidente în care au fost implicate vehicule echipate cu Autopilot, unele dintre acestea fiind între timp soluționate.

Acuzațiile autorităților și argumentele Tesla

Potrivit Departamentului pentru Autovehicule din California, marketingul Tesla ar fi determinat unii clienți să creadă că sistemele Autopilot și Full Self-Driving pot oferi niveluri ridicate de autonomie, ceea ce ar fi dus la o supraîncredere în tehnologie. Autoritatea susține că această percepție a contribuit la zeci de accidente și la mai multe decese. Tesla a respins constant aceste acuzații, argumentând că mesajele sale sunt protejate de libertatea de exprimare.

Impactul potențial asupra pieței

Impactul potențial al unei suspendări a vânzărilor în California este semnificativ. Statul rămâne cea mai mare piață Tesla din Statele Unite. O eventuală suspendare a producției ar avea, de asemenea, consecințe majore. Deși compania operează o fabrică importantă în Austin, Texas, uzina din Fremont, California, continuă să joace un rol esențial, inclusiv pentru producția sedanului Model 3 destinat pieței nord-americane.

Contextul serviciului Robotaxi

Decizia judecătorului vine într-un moment sensibil pentru Tesla, care testează în paralel serviciul său de Robotaxi în Austin. Recent, compania a eliminat monitorii de siguranță din vehiculele utilizate în teste. Potrivit CEO-ului Elon Musk, aceste mașini folosesc o versiune diferită a software-ului de conducere față de cea disponibilă clienților obișnuiți.