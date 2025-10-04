Tesla își consolidează supremația: Model 3 și Model Y, autonomie mai mare decât competitorii

Tesla a anunțat oficial o serie de îmbunătățiri pentru Model 3 și Model Y, cele mai bine vândute vehicule electrice din gamă. Noutățile includ baterii optimizate, autonomie mai mare și introducerea unor funcții noi pentru confort și siguranță.

Prin aceste upgrade-uri, Tesla face un pas important și în raport cu principalii competitori din segment. Model 3 Long Range cu tracțiune spate ajunge acum la 750 km autonomie WLTP, depășind clar Polestar 2, care oferă până la 634 km, și BMW i4, cu 551 km.

În cazul SUV-ului Model Y, versiunea Long Range cu tracțiune integrală urcă la 629 km WLTP, față de 451 km pentru Hyundai Ioniq 5 și 461 km pentru Kia EV6. Diferențele confirmă poziția Tesla ca lider al eficienței în piața vehiculelor electrice.

Model 3 primește cameră frontală și manetă de semnalizare nouă

Printre noutățile specifice Model 3 se numără introducerea unei camere frontale integrate în panoul din față. Aceasta oferă șoferilor o vizibilitate mai bună a împrejurimilor pe ecranul central și dispune de spălare și încălzire pentru a funcționa optim în toate condițiile. Totodată, Tesla a adăugat o manetă de semnalizare nouă.

Pe partea de autonomie, toate versiunile Model 3 au primit un plus semnificativ. Modelul cu tracțiune spate oferă acum 520 km WLTP cu jante de 19 inci, iar varianta Performance urcă la 571 km, față de 528 km anterior.

Model Y depășește pragul de 600 km WLTP

SUV-ul Model Y, cel mai popular vehicul electric de familie, a primit același upgrade de baterie. Versiunea Long Range cu tracțiune integrală oferă acum 629 km WLTP, în creștere față de 586 km anterior. Într-un segment unde autonomia este decisivă, acest salt consolidează avantajul Tesla în fața rivalilor asiatici și europeni.

Îmbunătățirile sunt deja disponibile prin Tesla Design Studio, fără modificări de preț. Clienții pot comanda noile versiuni cu autonomie extinsă și funcții suplimentare chiar de astăzi.