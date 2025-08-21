Tesla Model YL nu va fi vândută în SUA / Elon Musk: „Probabil nu va ajunge niciodată în State”

Elon Musk susține că Tesla Model YL, varianta cu șase locuri a SUV-ului Model Y, nu va ajunge „probabil niciodată” în Statele Unite ale Americii, relatează Reuters. Musk susține că nu va vinde Model YL în SUA „având în vedere apariția conducerii autonome în America”.

Model YL, exclusiv pentru piața din China

Noul Model YL, construit la fabrica din Shanghai a Tesla, are un ampatament mai lung și dispune de trei rânduri de câte două scaune, iar prețul său este de aproximativ 47.000 de dolari. Acesta a fost pus în vânzare marți în China, unde Tesla se confruntă cu o concurență din ce în ce mai mare din partea producătorilor autohtoni de vehicule electrice, precum BYD și Xiaomi.

Într-o discuție cu un utilizator pe platforma X, Elon Musk a spus că noua Tesla nu va fi disponibilă „probabil niciodată” în Statele Unite.

This variant of the Model Y doesn’t start production in the US until the end of next year.



Might not ever, given the advent of self-driving in America. — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2025

SUV-urile cu trei rânduri de scaune, populare în SUA

Musk nu a dat detalii despre modul în care ascensiunea conducerii autonome ar elimina necesitatea unui vehicul cu șase locuri, deși SUV-urile cu trei rânduri de scaune alimentate cu benzină sunt de mult timp populare în rândul familiilor americane, iar această mișcare ar putea veni chiar în beneficiul companiei lui Elon Musk.

Cu toate acestea, producerea de vehicule electrice cu trei rânduri de scaune profitabile rămâne o provocare pentru producătorii de automobile. Recentele schimbări de politică ale administrației Trump vor face, de asemenea, vehiculele electrice mai scumpe, determinând producătorii de automobile să se concentreze mai mult pe variante mai mici și mai ieftine.

Publicația Electrek vorbește despre un alt motiv pentru care Tesla nu va vinde Model YL în America: conducerea autonomă mult-râvnită de Musk. Aceasta ar afecta și designul modelelor Tesla, cum ar fi eliminarea schimbătorului de viteze și a semnalizatoarelor, deoarece el credea că șoferii nu vor mai avea nevoie de ele până acum. Acum, Tesla readuce manetele de semnalizare ca upgrade aftermarket doar în China, pentru echivalentul a 350 de dolari.