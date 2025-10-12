Tesla se confruntă în Europa cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești și europene care lansează modele electrice accesibile

Modelul Y de la Tesla se confruntă cu o concurență tot mai acerbă pe piața europeană, unde tot mai multe mărci, atât chinezești, cât și europene, lansează modele electrice la prețuri accesibile. Potrivit Reuters, versiunile mai ieftine ale SUV-ului Model Y și sedanului Model 3 intră într-un segment deja extrem de competitiv, într-un moment în care compania condusă de Elon Musk are mare nevoie de o redresare pe această piață.

Noile versiuni Standard ale Model Y și Model 3, prezentate marți, vor concura într-un segment populat de peste 12 modele electrice sub pragul de 30.000 de dolari, iar alte lansări sunt deja programate pentru lunile următoare. „Concurența este acerbă”, afirmă Sam Fiorani, vicepreședinte al firmei de analiză AutoForecast Solutions, subliniind că varietatea de oferte europene și chinezești, adesea mai accesibile decât noile Tesla, ar putea limita succesul acestora.

Scădere de cotă în Europa, provocări globale

Tesla, care își justifică prețurile mai ridicate prin calitatea și tehnologia superioară a produselor sale, a pierdut aproape jumătate din cota de piață europeană, coborând la aproximativ 1,5% în 2023, deși Model Y a fost cea mai vândută mașină din regiune în acel an. Specialiștii pun declinul pe seama unei game de modele care nu a mai fost reînnoită și a imaginii controversate a lui Musk, afectată de pozițiile sale politice.

Compania speră că versiunile mai accesibile vor impulsiona vânzările, după ce livrările globale au înregistrat o scădere pentru prima dată în 2024 și se estimează o nouă diminuare de aproximativ 10% în 2025, conform datelor Visible Alpha.

Piața americană și cea chineză: situații contrastante

În SUA, prețul de sub 40.000 de dolari pentru Model Y Standard îl plasează în linie sau chiar sub rivalii direcți, precum Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Blazer și Volkswagen ID.4. Totuși, piața americană a vehiculelor electrice ar putea intra într-o perioadă de stagnare, odată cu expirarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari. Musk a avertizat că Tesla ar putea traversa „câteva trimestre dificile” dacă cererea internă nu se redresează.

În China, Tesla continuă să aibă prețuri mai mari decât principalii competitori locali, precum BYD, Yuan Plus sau mini-vehiculele SAIC-GM-Wuling, care domină cea mai mare piață globală de automobile electrice.

Rivali tot mai numeroși în Europa

În Europa, Tesla se confruntă cu o listă tot mai lungă de rivali accesibili, de la BYD Dolphin Surf și Dacia Spring, până la Citroen e-C3. Volkswagen pregătește pentru anul viitor lansarea modelului compact ID.Polo, cu un preț estimat sub 25.000 de euro. Cu toate acestea, Pedro Pacheco, vicepreședinte de cercetare la Gartner, consideră că Model Y Standard ar putea fi mai ieftin decât SUV-ul plug-in hybrid Seal de la BYD, cel mai bine vândut model al producătorului chinez.

Tesla a reușit să oprească temporar declinul vânzărilor în unele piețe europene în luna septembrie, după modernizările estetice și de interior aduse Modelului Y, ceea ce a contribuit la livrări record în al treilea trimestru. Cu toate acestea, analiștii avertizează că portofoliul său de modele rămâne limitat și învechit — Model Y, lansat în 2020, fiind ultimul model complet nou introdus pe piață.

Perspective moderate

Matthias Schmidt, analist la Schmidt Automotive, crede că noile versiuni Tesla mai accesibile vor stimula vânzările din 2026, dar avertizează că piața europeană de vehicule electrice va deveni „mult mai aglomerată”. AutoForecast Solutions estimează peste 25 de noi modele electrice lansate în Europa anul viitor, cu alte aproximativ 12 până în 2027.

Fiorani consideră că Model Y Standard ar putea menține interesul pentru marca Tesla pe termen scurt, însă „nu va revoluționa piața în modul în care ar face-o un vehicul cu preț de 30.000 de euro”.