TOP 10 cele mai vândute SUV-uri/crossovere din Europa în 2025. Volkswagen marele câștigător, Tesla cea mai mare scădere

Primele 10 luni ale anului confirmă din nou apetitul europenilor pentru SUV-uri compacte și crossovere. Conform analizei realizate de Automotive News pe baza datelor Dataforce, segmentul continuă să fie motorul pieței, iar două mărci se evidențiază clar. Volkswagen ocupă primele două poziții, iar Dacia își menține poziția solidă în partea superioară a clasamentului.

Volkswagen T-Roc rămâne liderul segmentului crossover, cu 179.071 unități și un avans de 7.648 față de anul trecut, menținându-și poziția într-o zonă de piață extrem de competitivă. Imediat după el se află Volkswagen Tiguan, cu 165.311 înmatriculări și o creștere de 5.217, reconfirmându-și rolul de model de referință în categoria SUV-urilor compacte.

Toyota Yaris Cross se menține în topul SUV-urilor mici, cu 157.442 unități, în ciuda unei scăderi de 5.937. Peugeot 2008 este unul dintre câștigătorii perioadei, ajungând la 148.666 unități și având o creștere consistentă de 7.529, una dintre cele mai bune evoluții din segmentul B-SUV.

Dacia Duster, prezență stabilă în zona SUV-urilor accesibile

Dacia Duster continuă să fie un reper în zona SUV-urilor accesibile, cu 146.067 unități și un plus de 1.803, ceea ce îl menține în topul preferințelor europene. Kia Sportage adună 128.944 unități, dar înregistrează un recul de 17.140, rămânând totuși un model important în segmentul C-SUV.

Foarte aproape se află Ford Puma, cu 128.409 unități și o scădere minimă de doar 89, semn că modelul rămâne extrem de stabil în preferințele publicului. Hyundai Tucson, cu 126.480 unități și o pierdere de 1.521, își păstrează ritmul constant și rămâne o opțiune puternică în zona SUV-urilor compacte.

Nissan Qashqai ajunge la 119.430 unități, cu o scădere moderată de 803, dar își păstrează statutul de model consacrat în Europa. Tesla Model Y închide topul cu 116.394 unități, marcând cea mai mare scădere dintre toate modelele, de 48.011, semnalând o temperare evidentă a cererii pentru SUV-urile electrice de volum.

Clasamentul din 2025 arată o piață SUV în plină reorganizare. Modelele Volkswagen conduc detașat, Dacia se menține extrem de relevantă, iar segmentul electric începe să-și reconsideră ritmul. Totodată, crossovere precum Peugeot 2008 și Ford Puma demonstrează că eficiența și versatilitatea rămân criterii esențiale pentru clienții europeni.