Toyota și Sumitomo Metal anunță progrese în dezvoltarea materialelor catodice pentru bateriile cu stare solidă, destinate mașinilor electrice

Toyota și Sumitomo Metal Mining au anunțat miercuri că au făcut progrese în dezvoltarea materialelor catodice pentru bateriile cu stare solidă destinate mașinilor electrice și că au convenit să colaboreze pentru producerea în serie a acestor materiale, scrie Reuters.

Bateriile cu stare solidă promit o siguranță îmbunătățită, o durată de viață mai lungă și o încărcare mai rapidă în comparație cu bateriile convenționale cu ioni de litiu care utilizează electroliți lichizi inflamabili.

Însă adoptarea în masă rămâne încă departe din cauza constrângerilor legate de disponibilitatea materiilor prime, a proceselor de fabricație complexe și a costurilor ridicate rezultate.

Toyota, cel mai mare producător de automobile din lume în funcție de vânzări, intenționează să lanseze vehicule electrice cu baterii cu stare solidă în 2027 sau 2028.

Companiile japoneze au declarat că cercetarea lor comună din 2021 privind materialele catodice s-a concentrat pe provocări precum degradarea materialului catodic în timpul ciclurilor repetate de încărcare și descărcare și că au dezvoltat acum un „material catodic extrem de durabil”, utilizând tehnologia de sinteză a pulberilor brevetată de Sumitomo Metal.

Acum vor lucra la îmbunătățirea performanței, calității și siguranței materialelor catodice, precum și la reducerea costurilor, se arată în declarația lor, adăugând că își propun să realizeze prima utilizare practică din lume a bateriilor cu stare solidă în vehiculele electrice.

Sumitomo Metal intenționează să înceapă producția în serie a materialelor catodice nou dezvoltate încă din anul fiscal care începe în aprilie 2028, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Vom acorda prioritate aprovizionării Toyota, apoi vom răspunde în mod flexibil la cererea pieței”, a spus purtătorul de cuvânt.

Toyota colaborează, de asemenea, cu Idemitsu Kosan în domeniul bateriilor cu stare solidă, rafinăria de petrol dezvoltând un alt material cheie, sulfură de litiu.