Europa ar putea diminua semnificativ diferența de cost dintre bateriile produse în UE și cele importate din China. Nu este un scenariu teoretic, ci concluzia unui raport publicat de Transport & Environment (T&E).

În prezent, bateriile fabricate în Uniunea Europeană sunt cu aproximativ 90% mai scumpe decât cele chinezești. Potrivit analizei, decalajul ar putea scădea la 30% dacă producția locală este extinsă și eficientizată.

Diferența de cost ar putea coborî la 14 dolari/kWh până în 2030

Raportul arată că, prin creșterea volumelor și îmbunătățirea eficienței industriale, diferența de preț ar putea ajunge la 14 dolari per kilowatt-oră în 2030, față de un potențial de 41 de dolari în absența acestor măsuri.

Pentru un vehicul electric mediu, impactul s-ar traduce printr-un cost suplimentar de aproximativ 500 de euro (590 de dolari). O sumă care, spun autorii raportului, ar putea fi redusă suplimentar prin stimulente publice.

Mai mult, diferența ar putea fi privită drept o „primă de asigurare” în context geopolitic. China a impus deja restricții la export pentru minerale critice și pământuri rare, iar riscul folosirii lanțurilor de aprovizionare ca instrument de presiune rămâne real.

„O primă de suveranitate care merită plătită”

„Europa are nevoie de o industrie internă de baterii ca poliță de asigurare împotriva folosirii lanțurilor de aprovizionare ca armă. Cerințele de conținut local sunt singura politică aflată pe masă pentru a evita un nou caz Northvolt.

Costul regulilor ‘Made in EU’ este o primă de suveranitate care merită plătită”, a declarat Julia Poliscanova, director senior pentru vehicule și lanțuri de aprovizionare în e-mobilitate la T&E.

Declarația vine înainte ca Executivul european să prezinte „Industrial Accelerator Act”, un pachet legislativ care ar urma să prioritizeze produsele fabricate local atunci când sunt utilizate fonduri publice.

Ce prevede „Industrial Accelerator Act”

Noua inițiativă ar viza sectoare strategice precum bateriile, energia solară și eoliană, hidrogenul, energia nucleară și vehiculele electrice.

Nu toți constructorii auto sunt însă convinși. Unii avertizează că impunerea unor cerințe stricte privind conținutul local ar putea face bateriile prohibitiv de scumpe și ar afecta competitivitatea modelelor electrice produse în Europa.

T&E susține contrariul și argumentează că eficiența crescută – reducerea ratei de rebuturi, acumularea de know-how și automatizarea – ar permite reducerea diferenței de cost.

Producătorii europeni care ar putea beneficia

Reducerea decalajului ar depinde, potrivit raportului, de capacitatea companiilor europene de a-și extinde producția. Sunt menționate nume precum Automotive Cells Company (ACC), PowerCo și Verkor.

În plus, organizația cere ca planul „Made in Europe” să includă explicit reduceri fiscale pentru proprietarii de vehicule electrice, dar și pentru angajatori și angajați în cadrul schemelor de mașini de serviciu.

În esență, discuția despre prețul bateriilor nu este doar o problemă de competitivitate industrială. Este și o dezbatere despre autonomie strategică și despre cât este dispusă Uniunea Europeană să plătească pentru a-și securiza propriul lanț de aprovizionare în sectorul vehiculelor electrice.