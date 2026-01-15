Vehiculele autonome au fost prezentate de autoritățile chineze ca o soluție de viitor pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței pe drumuri, însă realitatea este mult mai complicată. Videoclipuri recente, devenite virale pe internet, arată cum furgonetele de livrare fără șofer provoacă haos în orașe, o dovadă clară a limitelor unei astfel de tehnologii, informează Futurism.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Imaginile surprind vehicule autonome care trec prin beton proaspăt, circulă pe acostamente sau pe drumuri pline de gropi, blochează traficul, trec peste bariere și intră în alte mașini. Într-o filmare, o furgonetă a continuat să se deplaseze cu o motocicletă prinsă sub aripa roții. Ce este și mai grav este că în toate situațiile vehiculele păreau incapabile să recunoască sau să reacționeze la obstacolele din fața lor.

Videoclipurile, distribuite pe X și Instagram, au strâns milioane de vizualizări și mii de comentarii sarcastice. Mulți internauți au glumit că „nimic nu le oprește”, în timp ce alții și-au exprimat îngrijorarea că vehiculele continuă să se miște chiar și după ce identifică în mod corect obstacolele.

Siguranța pusă sub semnul întrebării

Situația ridică semne de întrebare privind modul în care autoritățile chineze permit vehiculelor autonome să circule pe drumurile publice fără verificări stricte de siguranță. Internauții au descris incidentele drept „teste beta scăpate de sub control” și se întreabă dacă mașinile autonome sunt cu adevărat viitorul transportului și al livrărilor, așa cum susțin companiile tehnologice.

China a investit masiv în vehicule autonome pentru a compensa lipsa de forță de muncă și pentru a reduce costurile logistice. Companii precum ZTO Express și J&T Express au introdus mii de furgonete autonome în ultimii doi ani, pe care le utilizează pe trasee fixe între centre logistice și punctele de livrare din cartiere.

Aceste vehicule operează însă la viteze reduse și se bazează pe camere, radar și hărți preînregistrate, nu pe sisteme complet autonome. Operatorii umani le monitorizează de la distanță și pot interveni dacă este nevoie.

Limitele tehnologiei autonome

Videoclipurile virale demonstrează totuși că aceste sisteme nu pot gestiona situațiile imprevizibile din trafic, și nici măcar cele mai avansate tehnologii nu pot înlocui complet omul în condiții reale. În plus, accidentul recent cu Xiaomi SU7 în provincia Anhui, soldat cu moartea a trei studente universitare, a arătat cât de fragile pot fi sistemele autonome: mașina a lovit o barieră la 116 km/h în modul de condus autonom.

În urma incidentului, autoritățile au încetinit a încetinit planurile producătorilor auto de a comercializa mașini autonome mai avansate