Volvo aduce îmbunătățiri software și funcții noi de siguranță pentru SUV-ul electric EX90 / Modelul a avut probleme încă de la lansare

SUV-ul electric Volvo EX90, lansat cu ambiția de a marca o nouă etapă pentru constructorul suedez, a întâmpinat numeroase probleme încă de la început. Clienții s-au confruntat cu sisteme multimedia nefuncționale, comenzi ale sistemului de climatizare defectuoase, erori ale sistemelor de asistență pentru șofer și absența unor senzori lidar operaționali.

Ca răspuns, Volvo anunță o serie de actualizări menite să îmbunătățească experiența la bord. Noua versiune a modelului EX90 va beneficia de o arhitectură de 800 de volți, care va permite timpi mai buni de încărcare. În plus, SUV-ul va fi echipat cu un computer bazat pe sistemul Nvidia Drive AGX Orin. Potrivit companiei, această platformă va permite introducerea „unor funcții noi și îmbunătățite de siguranță, evitare a coliziunilor și asistență pentru șofer”.

Potrivit TheVerge, printre noutățile aduse se numără și Emergency Stop Assist, un sistem prin care mașina se va opri controlat pe bandă dacă șoferul nu răspunde la avertismentele emise de vehicul. Volvo precizează că funcția a fost gândită pentru situații de urgență, cum ar fi atunci când șoferul are o problemă medicală și nu mai poate controla mașina.

Aceste îmbunătățiri vin într-un moment în care Volvo își propune o creștere semnificativă a producției în următorii cinci ani. Constructorul a anunțat o investiție de 1,3 miliarde de dolari în fabrica sa din Charleston, Carolina de Sud, unde va produce modele precum XC60 în variante mild-hybrid și plug-in hybrid. De asemenea, până în 2030, la aceeași uzină va fi fabricat un „model hibrid de generație viitoare”.

Planurile de extindere vizează o creștere de 50% a volumului de producție în Statele Unite, ceea ce ar consolida poziția Volvo pe piața nord-americană. Totuși, constructorul se confruntă cu dificultăți pe plan global. În august 2025, vânzările au atins doar 49.273 de unități, în scădere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând cel mai redus volum lunar din acest an.

În paralel cu investițiile din SUA, Volvo pregătește și lansarea unor noi modele. EX60, un crossover electric de dimensiuni medii, urmează să fie prezentat oficial pe 21 ianuarie 2026. Acesta ar urma să completeze gama de SUV-uri electrice și să întărească poziția companiei pe segmentul vehiculelor cu emisii zero.

Prin actualizările software și hardware anunțate, constructorul încearcă să recâștige încrederea clienților în EX90, un model strategic pentru imaginea și viitorul său pe piața de mobilitate electrică. Volvo subliniază că obiectivul principal rămâne siguranța, atât prin funcțiile de asistență dedicate șoferului, cât și prin noile tehnologii de evitare a coliziunilor.