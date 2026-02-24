Ce modele sunt afectate și care este soluția tehnică

Rechemarea, care nu fusese raportată anterior, vizează versiunile EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance echipate cu anumite celule de baterie. Soluția tehnică presupune înlocuirea unor module din pachetul de baterii – o intervenție esențială pentru un model considerat strategic în competiția cu brandurile chineze mai accesibile.

„Contactăm acum proprietarii tuturor mașinilor afectate pentru a-i informa cu privire la pașii următori”, a transmis Volvo.

Până la remedierea completă a problemei, compania le recomandă clienților să limiteze încărcarea la maximum 70%, pentru a elimina riscul de incendiu. De altfel, încă din decembrie, proprietarii din peste o duzină de țări – inclusiv Statele Unite, Australia și Brazilia – au fost sfătuiți să parcheze vehiculele departe de clădiri și să nu depășească acest prag de încărcare, potrivit documentelor depuse la autorități.

Impact în piață și context financiar delicat

Impactul în piață nu a întârziat. Acțiunile Volvo Cars au scăzut cu 4% după publicarea informației.

Problema bateriilor apare într-un context complicat pentru producătorul controlat majoritar de grupul chinez Geely. Volvo derulează un program de economii de 1,9 miliarde de dolari și își consolidează integrarea cu acționarul său principal. Celulele de baterie implicate în rechemare provin de la Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., un joint-venture susținut de Geely. Compania susține că furnizorul a remediat problema și va livra noile celule necesare înlocuirii.

Nota de plată ar putea depăși 195 de milioane de dolari

Costurile ar putea fi semnificative. Potrivit unei analize Reuters, bazate pe estimări privind prețurile practicate de un producător chinez de baterii, noile module ar putea ajunge la aproximativ 195 de milioane de dolari, fără a include logistica și manopera. Volvo a calificat aceste calcule drept „speculative” și a precizat că se află în discuții cu furnizorul.

Istoria recentă arată cât de costisitoare pot deveni astfel de situații. În 2020, General Motors a fost nevoită să recheme 140.000 de modele Chevy Bolt din cauza unui risc de incendiu asociat bateriilor furnizate de LG Electronics, o operațiune care a costat 2 miliarde de dolari.

Un test major pentru reputația Volvo

Pentru Volvo, miza nu este doar financiară, ci și de imagine. „EX30 este foarte important pentru Volvo, așa că trebuie să facă lucrurile corect”, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte pentru prognoze globale de vehicule la AutoForecast Solutions.

Andy Palmer, veteran al industriei auto și cel care a supervizat lansarea modelului electric Nissan Leaf în 2010, spune că brandul suedez are puțin spațiu pentru erori. „Volvo nu își poate permite o problemă de siguranță, pentru că aceasta lovește în inima mărcii”, a afirmat el.

Clienții cer explicații și chiar răscumpărarea mașinilor

Între timp, unii proprietari de EX30 iau deja în calcul returnarea mașinilor. Matthew Owen, agent de asigurări din Marea Britanie, spune că a ales modelul pentru autonomie și pentru reputația Volvo în materie de siguranță, dar consideră că producătorul trebuie să își asume responsabilitatea pentru că „produce o mașină care este periculoasă”.

În Noua Zeelandă, Tony Lu afirmă că limitarea încărcării i-a redus autonomia și i-a crescut costurile. „Aș fi absolut încântat dacă ar răscumpăra mașina”, a declarat acesta.

Pentru Volvo, care și-a construit identitatea în jurul siguranței, episodul EX30 este mai mult decât o simplă operațiune tehnică. Este un test de credibilitate într-o piață a vehiculelor electrice în care încrederea consumatorilor cântărește la fel de mult ca tehnologia.