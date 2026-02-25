Startup-ul britanic de conducere autonomă Wayve a atras o nouă rundă de finanțare de 1,2 miliarde de dolari, la care participă giganți tehnologici precum Nvidia și Microsoft, alături de platforma de ride-hailing Uber. În urma investiției, evaluarea companiei a ajuns la aproximativ 8,6 miliarde de dolari.

Potrivit CNBC, runda de finanțare de serie D a fost condusă de fondurile Eclipse, Balderton și SoftBank Vision Fund 2 și a inclus, de asemenea, producători auto precum Mercedes-Benz, Nissan și Stellantis. Uber a anunțat că ar putea investi suplimentar până la 300 de milioane de dolari, în funcție de îndeplinirea unor etape de dezvoltare.

Software pentru vehicule autonome bazat pe IA

Fondată în 2017, Wayve dezvoltă software de conducere autonomă bazat pe inteligență artificială, cu obiectivul de a crea sisteme care pot fi integrate pe scară largă în diverse tipuri de vehicule. Directorul general Alex Kendall a declarat că tehnologia companiei vizează „toate vehiculele care se deplasează”, sugerând o strategie orientată spre piața globală a mobilității.

Compania devenise deja unul dintre cele mai valoroase startup-uri europene din domeniul IA, după ce strânsese peste 1 miliard de dolari înaintea acestei runde de finanțare.

În 2025, Wayve a semnat un acord cu Nissan pentru integrarea tehnologiei sale în sistemele avansate de asistență la conducere ale constructorului japonez, primele vehicule echipate cu această tehnologie fiind așteptate din 2027.

Startup-ul pregătește și lansarea unor teste publice cu robotaxiuri în Londra în 2026, în colaborare cu Uber, cu planuri de extindere ulterioară în peste zece piețe globale.

Un sector cu promisiuni mari, dar provocări persistente

Deși conducerea autonomă este promovată de ani de zile drept viitorul transportului, dezvoltarea acestei tehnologii s-a lovit de obstacole tehnice, de reglementare și de siguranță. Automatizarea completă de nivel 5 — în care vehiculele se pot deplasa fără intervenție umană în orice condiții — rămâne încă dificil de realizat.

Totuși, progresele recente în inteligența artificială au revitalizat interesul pentru sector. Companii precum Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet Inc., extind serviciile de robotaxi în mai multe orașe americane, în timp ce Elon Musk promovează ambițiile autonome ale Tesla. De asemenea, compania Zoox, deținută de Amazon, a lansat propriul serviciu de transport autonom în 2025.

Investiția majoră în Wayve indică faptul că marile companii din tehnologie și industria auto continuă să parieze pe dezvoltarea rapidă a mobilității autonome, considerată una dintre cele mai importante transformări tehnologice ale sectorului transporturilor în următorul deceniu.