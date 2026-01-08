Xiaomi începe precomenzile pentru versiunea actualizată a sedanului SU7 / Modificările includ și o autonomie de până la 900 km

Compania chineză Xiaomi, cunoscută în principal pentru producția de smartphone-uri, a început precomenzile pentru o versiune îmbunătățită a modelului SU7, cu scopul de a spori popularitatea celui mai bine vândut sedan electric al companiei pe piața chineză extrem de competitivă, conform Reuters.

Noua generație a sedanului SU7 urmează să fie lansată pe piață în aprilie, cu senzori LiDAR pentru detecția vehiculelor și pietonilor, dar și o autonomie de până la 902 kilometri. Lei Jun, CEO-ul Xiaomi, a declarat cp „siguranța este baza și premisa”.

Prevânzările încep de la 229.900 de yuani, echivalentul a mai puțin de 33.000 de dolari, cu 6,5% mai mult decât versiunea inaugurală introdusă în martie 2024, dar totuși mai puțin decât un Tesla Model 3. Vânzările modelului SU7, cu o autonomie maximă de 830 km, au depășit până acum 360.000 de vehicule, sau o medie de 17.000 de unități pe lună.

Producătorii auto chinezi se confruntă cu critici la adresa siguranței

Anunțul Xiaomi vine în contextul în care compania se confruntă cu critici publice tot mai intense privind standardele de siguranță, în urma unei serii de accidente. Alți producători de vehicule electrice, inclusiv rivalii Tesla și BYD, au fost, de asemenea, supuși unei atenții sporite după accidente și rechemări.

Xiaomi a început să atragă critici după două accidente mortale în care au fost implicate vehiculele companiei. Lei a afirmat că Xiaomi va răspunde preocupărilor, dar a acuzat trolii online că denigrează compania.

Lei a organizat sâmbătă un eveniment transmis în direct pentru a demonta SUV-ul YU7 al Xiaomi, în încercarea de a demonstra calitatea construcției vehiculului, dar cascadoria a provocat o reacție negativă, spectatorii punând la îndoială unele dintre afirmațiile companiei.