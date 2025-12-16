Un avion JetBlue, la un pas de coliziune în aer cu o aeronavă militară americană

Compania aviatică americană JetBlue a anunţat luni că a notificat autorităţile federale cu privire la un incident de zbor, unul din piloţii săi afirmând că a fost obligat să modifice traiectoria aeronavei pentru a evita o coliziune cu un avion de realimentare al armatei americane, în largul Venezuelei, transmite AFP, citată de Agerpres.
Această semnalare intervine pe un fond de tensiuni între Washington şi Caracas, armata americană mobilizând forţe importante în apropierea Venezuelei.
Vineri, un pilot al JetBlue de pe ruta Curaçao – New York a semnalat prin radio controlului aerian că a fost nevoit să întrerupă ascensiunea după detectarea unui avion de realimentare al US Air Force.
Potrivit pilotului, a cărui conversaţie cu controlorii de trafic aerian a fost înregistrată şi este disponibilă pe site-ul LiveATC.net, avionul militar nu avea activat transponderul, dispozitivul de emisie-recepţie care permite traficului aerian să îl repereze.
”Am fost pe punctul să avem o coliziune”, explică pilotul în înregistrare. ”Este scandalos”.
”Scandalos”, îi răspunde controlorul de trafic aerian. ”Aveţi perfectă dreptate”.
Comandamentul militar american pentru această regiune, US Southern Command, a explicat pentru AFP că ”studiază” dosarul, reamintind că ”securitatea rămâne prioritatea sa absolută”.
La sfârşitul lui noiembrie, Agenţia de reglementare a aviaţiei civile, AAA, le-a cerut avioanelor care operează în regiunea unde se află Venezuela ‘să dea dovadă de prudenţă’, din cauza ‘deteriorării condiţiilor de securitate şi a întăririi activităţii militare în Venezuela şi în împrejurimile sale’.
FAA a evocat ”ameninţări ce ar putea prezenta un risc pentru avioanele (comerciale) la toate altitudinile, fie în zbor, la aterizare sau la decolare”.