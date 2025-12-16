dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un avion JetBlue, la un pas de coliziune în aer cu o aeronavă militară americană

Redacția TechRider
16 decembrie 2025
jetblue-avion
Sursa foto: Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Compania aviatică americană JetBlue a anunţat luni că a notificat autorităţile federale cu privire la un incident de zbor, unul din piloţii săi afirmând că a fost obligat să modifice traiectoria aeronavei pentru a evita o coliziune cu un avion de realimentare al armatei americane, în largul Venezuelei, transmite AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Această semnalare intervine pe un fond de tensiuni între Washington şi Caracas, armata americană mobilizând forţe importante în apropierea Venezuelei.

Vineri, un pilot al JetBlue de pe ruta Curaçao – New York a semnalat prin radio controlului aerian că a fost nevoit să întrerupă ascensiunea după detectarea unui avion de realimentare al US Air Force.

Potrivit pilotului, a cărui conversaţie cu controlorii de trafic aerian a fost înregistrată şi este disponibilă pe site-ul LiveATC.net, avionul militar nu avea activat transponderul, dispozitivul de emisie-recepţie care permite traficului aerian să îl repereze.

”Am fost pe punctul să avem o coliziune”, explică pilotul în înregistrare. ”Este scandalos”.

”Scandalos”, îi răspunde controlorul de trafic aerian. ”Aveţi perfectă dreptate”.

Comandamentul militar american pentru această regiune, US Southern Command, a explicat pentru AFP că ”studiază” dosarul, reamintind că ”securitatea rămâne prioritatea sa absolută”.

La sfârşitul lui noiembrie, Agenţia de reglementare a aviaţiei civile, AAA, le-a cerut avioanelor care operează în regiunea unde se află Venezuela ‘să dea dovadă de prudenţă’, din cauza ‘deteriorării condiţiilor de securitate şi a întăririi activităţii militare în Venezuela şi în împrejurimile sale’.

FAA a evocat ”ameninţări ce ar putea prezenta un risc pentru avioanele (comerciale) la toate altitudinile, fie în zbor, la aterizare sau la decolare”.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...