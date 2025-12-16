Un avion JetBlue, la un pas de coliziune în aer cu o aeronavă militară americană

Compania aviatică americană JetBlue a anunţat luni că a notificat autorităţile federale cu privire la un incident de zbor, unul din piloţii săi afirmând că a fost obligat să modifice traiectoria aeronavei pentru a evita o coliziune cu un avion de realimentare al armatei americane, în largul Venezuelei, transmite AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această semnalare intervine pe un fond de tensiuni între Washington şi Caracas, armata americană mobilizând forţe importante în apropierea Venezuelei.

Vineri, un pilot al JetBlue de pe ruta Curaçao – New York a semnalat prin radio controlului aerian că a fost nevoit să întrerupă ascensiunea după detectarea unui avion de realimentare al US Air Force.

Potrivit pilotului, a cărui conversaţie cu controlorii de trafic aerian a fost înregistrată şi este disponibilă pe site-ul LiveATC.net, avionul militar nu avea activat transponderul, dispozitivul de emisie-recepţie care permite traficului aerian să îl repereze.

JetBlue Flight 1112 from Curaçao to JFK almost collided with a U.S. Air Force refueling tanker on Friday, with the pilot heard saying to ATC “We almost had a midair collision up here, they passed directly in our flight path. … They don’t have their transponder turned on, it’s… pic.twitter.com/DRi012MnhY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 15, 2025

”Am fost pe punctul să avem o coliziune”, explică pilotul în înregistrare. ”Este scandalos”.

”Scandalos”, îi răspunde controlorul de trafic aerian. ”Aveţi perfectă dreptate”.

Comandamentul militar american pentru această regiune, US Southern Command, a explicat pentru AFP că ”studiază” dosarul, reamintind că ”securitatea rămâne prioritatea sa absolută”.

La sfârşitul lui noiembrie, Agenţia de reglementare a aviaţiei civile, AAA, le-a cerut avioanelor care operează în regiunea unde se află Venezuela ‘să dea dovadă de prudenţă’, din cauza ‘deteriorării condiţiilor de securitate şi a întăririi activităţii militare în Venezuela şi în împrejurimile sale’.

FAA a evocat ”ameninţări ce ar putea prezenta un risc pentru avioanele (comerciale) la toate altitudinile, fie în zbor, la aterizare sau la decolare”.