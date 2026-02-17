Utilizatorii de telefoane mobile cu sistem de operare Android pot salva, de acum, cartea de îmbarcare TAROM direct în Google Wallet, pentru a avea acces rapid la detaliile zborului, a anunțat marți compania aeriană, printr-un comunicat de presă.

Potrivit operatorului, noua funcționalitate le permite pasagerilor să consulte informațiile despre zbor și boarding pass-ul direct din telefon, fără a mai fi nevoie să deschidă aplicația companiei sau e-mailul. Opțiunea de salvare în wallet este disponibilă pentru utilizatorii iPhone încă din ianuarie 2026, iar extinderea către Android asigură accesul la această facilitate pe principalele sisteme de operare mobile folosite de clienții TAROM.

Reprezentanții companiei precizează că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a serviciilor și platformelor digitale, care include dezvoltarea continuă a aplicației mobile, optimizarea interfeței și îmbunătățirea funcționalităților esențiale. Obiectivul declarat este simplificarea experienței de călătorie și oferirea unui parcurs cât mai fluid, de la rezervare până la îmbarcare.

Aplicația mobilă permite gestionarea integrală a călătoriei direct de pe telefon, toate etapele – de la achiziția biletului până la accesul la poarta de îmbarcare – fiind disponibile la câteva atingeri de ecran.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în 1954 și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Operatorul este membru al alianței aeriene SkyTeam din 25 iunie 2010 și face parte din International Air Transport Association (IATA) din 1993.

Transportatorul aerian național operează o flotă de 14 aeronave și asigură peste 50 de destinații, fie prin zboruri proprii, fie în parteneriat code-share cu alte companii aeriene.