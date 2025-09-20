Ce este MiG-31, modelul de avion rusesc care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, și la ce este folosit azi? Aeronava face parte dintr-o categorie pe cale de dispariție

Trei avioane Mikoyan MiG-31 (denumire NATO: Foxhound) au intrat în spațiul aerian al Estoniei, transmite Kyiv Independent.

Acesta este un avion interceptor supersonic dezvoltat de biroul de proiectare Mikoyan-Gurevici pentru Forțele Aeriene Sovietice, ca înlocuitor pentru MiG-25 Foxbat. Este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai rapide avioane de luptă din lume, cu o viteză maximă de aproximativ 3.000 km/h.

MiG-31 este un avion mare, cu două motoare și două locuri, proiectat în principal pentru interceptarea rachetelor de croazieră, a amenințărilor care zboară la joasă altitudine și pentru misiuni de escortă a bombardierelor cu rază lungă de acțiune.

Este dotat cu un sistem radar puternic și poate partaja datele țintei într-un grup pentru o interceptare coordonată. Rămâne în serviciul Forțelor Aerospațiale Ruse și se preconiza că va rămâne operațional până cel puțin în 2030.

Varianta MiG-31K poate transporta racheta balistică lansată din aer Kh-47M2 Kinzhal, folosită frecvent împotriva Ucrainei. Aeronava este optimizată pentru interceptarea țintelor la distanță mare și viteză mare, mai degrabă decât pentru manevre de luptă apropiată.

Avionul de interceptare, pe cale de dispariție

Noi avioane de interceptare nu mai sunt dezvoltate astăzi, din mai multe motive. Rolul lor principal, de a doborî bombardiere strategice, a devenit mai puțin relevant odată cu apariția rachetelor balistice intercontinentale.

În locul interceptoarelor dedicate, forțele aeriene preferă acum avioane de vânătoare multirol. Acestea, precum F-35 sau Eurofighter Typhoon, sunt mai versatile și mai eficiente din punct de vedere economic, putând îndeplini o gamă largă de misiuni, inclusiv luptă aeriană și atac la sol.

Tehnologiile moderne, cum ar fi radarele avansate și rachetele cu rază lungă de acțiune, permit acestor avioane să preia eficient și rolul de interceptare.