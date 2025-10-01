Lockheed Martin finalizează contractul pentru aproape 300 de avioane F-35, care se vor adăuga flotei globale

Lockheed Martin și Joint Program Office (JPO) au ajuns la un acord final privind loturile 18-19 pentru producția și livrarea a până la 296 de avioane F-35, care se vor adăuga flotei globale a celui mai avansat avion de vânătoare din lume aflat în producție în prezent.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Contractul de producție adaugă noi aeronave pentru serviciile americane, partenerii internaționali și clienții Foreign Military Sales (FMS).

Livrările pentru aceste loturi vor începe în 2026.

„Contractul pentru loturile 18-19 de avioane F-35 reprezintă încrederea continuă în cel mai accesibil și mai performant avion de vânătoare aflat în producție în prezent. Suntem mândri să ne sprijinim clienții și să consolidăm și mai mult rolul F-35 în asigurarea păcii prin putere”, a declarat Chauncey McIntosh, vicepreședinte și director general al programului F-35 Lightning II la Lockheed Martin.

Creșterea prețului per avion din lotul 18-19 față de anii precedenți a fost mai mică decât rata inflației

Cu peste 1 milion de ore de zbor, 12 țări care operează deja F-35 și alte state pregătite să se alăture, precum și peste 1.230 de aparate operaționale, F-35 rămâne un element important al securității globale și un avion de luptă cu experiență dovedită în misiuni reale.