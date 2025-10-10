Piloții Forțelor Aeriene ale SUA se antrenează alături de drone pilotate de inteligența artificială / Programul a primit deja porecla „Top Gun AI”

Forțele Aeriene ale Statelor Unite desfășoară teste în stil „Top Gun” la baza Eglin din Florida, unde piloții se antrenează alături de drone pilotate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), precum XQ-58A Valkyrie. Scopul programului este de a dezvolta colaborarea dintre oameni și mașini în misiuni de luptă, într-un moment în care tehnologia autonomă devine tot mai prezentă în aviația militară, potrivit InterestingEngineering.

XQ-58A Valkyrie este o aeronavă colaborativă de luptă (Collaborative Combat Aircraft – CCA) dezvoltată de compania Kratos pentru Forțele Aeriene SUA.

Proiectată să funcționeze împreună cu aeronave precum F-35, F-22, F-15EX și F-18, drona combină caracteristici stealth, costuri reduse de producție și capacitatea de a opera autonom sau semi-autonom. Conform datelor furnizate de Kratos, Valkyrie poate zbura până la 3.000 de mile nautice (aproximativ 5.500 km), atinge o viteză maximă de Mach 0,86 (1.060 km/h), zboară la altitudini de până la 45.000 de picioare (13.800 m) și poate transporta o sarcină utilă de 2.700 kg.

Inteligența artificială care pilotează aceste drone este capabilă să ia decizii în fracțiuni de secundă și să efectueze manevre complexe în funcție de în funcție de condițiile de zbor și evoluția misiunii. Pentru a se adapta acestui ritm, piloții americani sunt antrenați să zboare alături de aceste sisteme autonome, învățând cum reacționează și cum pot colabora eficient cu ele în misiuni reale.

„AI-ul care pilotează drona a învățat deja să zboare și acum învață și mecanisme defensive, pentru a putea lupta în viitorul apropiat. Programul a primit deja porecla ‘Top Gun AI’”, a relatat CBS News.

Majorul Trent McMullen, pilot al Forțelor Aeriene SUA, a explicat pentru postul american că experiența de a zbura alături de o dronă AI reprezintă o nouă etapă în formarea piloților militari. „Sarcinile atribuite dronelor pilotate de AI ar putea include interceptarea aeronavelor inamice”, a declarat acesta.

Generalul Adrian Spain, comandantul Air Combat Command, a confirmat că armata intenționează să folosească drone pilotate de AI împreună cu aeronave cu echipaj. În iulie, Escadrila 40 a 96th Test Wing a executat o serie de teste cu XQ-58A Valkyrie în scenarii simulate de luptă, piloții gestionând dronele autonome din cabina aeronavelor. Datele colectate în urma acestor exerciții vor contribui la dezvoltarea viitoarelor sisteme semi-autonome și la integrarea lor în structura operațională a Forțelor Aeriene.

Pe lângă programul Valkyrie, SUA derulează și proiectul VENOM, care vizează automatizarea unor aeronave F-16 „Viper”. Trei dintre cele șase avioane implicate sunt în prezent în proces de modificare, cu actualizări de software, hardware și instrumentație, menite să le permită zborul autonom. Testele vor fi supervizate de piloți, care vor putea activa sau dezactiva autonomia în timp real.

Scopul acestor programe este acela de a combina capacitățile AI cu experiența umană pentru a crește eficiența și siguranța în misiuni complexe. Totuși, oficialii Forțelor Aeriene au subliniat că autonomia completă a aeronavelor nu este deocamdată o soluție realistă, iar controlul uman va rămâne esențial.

Dezvoltarea acestor tehnologii deschide însă o nouă etapă pentru aviația militară americană, unde piloții nu mai zboară singuri, ci în formație cu sisteme capabile să ia decizii proprii, într-o combinație de performanță tehnologică și adaptabilitate umană.