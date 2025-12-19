Pe 17 decembrie 2025, Forțele Aeriene Portugheze (FAP) au atins un punct de referință în procesul de reînnoire a flotei, prin primirea primelor cinci aeronave A-29N Super Tucano, transmite The Aviationist. Producătorul brazilian Embraer promovează aeronavele ca fiind soluții accesibile anti-dronă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aceste aeronave sunt primele din lume livrate în configurația „N”, fiind special modernizate la fabrica OGMA a Embraer pentru a îndeplini cerințele NATO în materie de comunicații, avionică și legături de date.

Parte a unei comenzi de 200 de milioane de euro pentru 12 aeronave, semnată la sfârșitul anului 2024, avioanele Super Tucano vor fi staționate la Baza Aeriană nr. 11 din Beja, împreună cu Escadrila 101 „Roncos”. Pe lângă înlocuirea echipamentelor de antrenament vechi de patru decenii, A-29N oferă o platformă pentru atacuri ușoare, recunoaștere și sprijin aerian.

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Portugheze, generalul João Cartaxo Alves, a descris livrarea ca fiind un „pas decisiv” în modernizare și a menționat că aceasta asigură „Portugaliei o poziție de avantaj strategic și un randament pentru economia națională”.

Un nou avantaj în războiul împotriva dronelor

Un aspect central al modelului A-29N este utilitatea sa rentabilă în misiunile Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS). Pe fondul creșterii incursiunilor dronelor în Europa, Super Tucano oferă o soluție flexibilă prin utilizarea mitralierelor de calibru .50 montate pe aripi, a turelelor cu senzori EO/IR și a rachetelor ieftine ghidate prin laser.

Ministrul apărării portughez, Nuno Melo, a subliniat că această capacitate „dovedită de atac la sol” a aeronavei se extinde acum la „misiuni de combatere a dronelor”.

Parteneriatul cu Embraer depășește sfera achizițiilor. A fost semnată o scrisoare de intenție pentru înființarea unei fabrici aeronautice în Beja. Această facilitate ar urma să fabrice aeronave A-29N pentru viitorii clienți europeni.