SolarStratos: Un avion solar a reușit să depășească pentru prima dată altitudinea de 9.500 de metri

SolarStratos a revendicat miercuri titlul de „aeronava electrică și solară cu echipaj uman care atinge cea mai mare înălțime din istorie”, după un zbor efectuat marți, care i-a permis să ajungă la o altitudine de 9.521 de metri. Zborul nu a fost încă validat de Federația Aeronautică Internațională (FAI), transmite AFP.

Acest zbor, cu o durată de cinci ore și nouă minute, „depășește recordul anterior” deținut de aeronava Solar Impulse, proiectată de Bertrand Piccard (9.235 de metri), potrivit unui comunicat de presă al SolarStratos emis miercuri, în care se specifică faptul că reușita nu a fost încă validată de FAI, transmisă de Agerpres.

„Altitudinea de presiune corectată la altitudinea de densitate standard este cea care contează în materie de recorduri de altitudine în aeronautică”, a explicat echipa constituită în jurul pilotului Raphaël Domjan.

Pilotul a navigat cu succes marți printre curenții de aer cald din cantonul Valais, din sud-vestul Elveției, care i-au permis avionului său mic, dar cu o anvergură impresionantă, să urce atât de sus și să „întâlnească un avion de linie”.

Avionul din fibră de carbon are o anvergură a aripilor de 24,8 metri și un fuselaj lung de 9,6 metri.

Aripile imense sunt acoperite cu 22 de metri pătrați de panouri solare.

Obiectivul final al proiectului

După o campanie de zbor nereușită în 2024, pilotul în vârstă de 50 de ani se apropie acum de obiectivul său final: să atingă sau să depășească altitudinea de 10.000 de metri.

Raphaël Domjan s-a declarat „profund emoționat”, potrivit comunicatului. „Împărtășesc acest moment de bucurie cu întreaga mea echipă, care se pregătește pentru această performanță de ani de zile”, a spus el.

Pentru a atinge această etapă importantă, au fost necesare zeci de zboruri de test, doar în această vară „fiind depășit pragul de 100 de ore de zbor”.