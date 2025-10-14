dark
VIDEO Carlinga, înlocuită cu uși cargo: Un elicopter Black Hawk a fost modificat pentru transportul autonom de echipamente și provizii / Aeronava poate fi operată de aproape oricine dintr-o tabletă

Andrei Manole
14 octombrie 2025
elicopter black hawk modificat pentru a zbura autonom
Sursa foto: Sikorsky
Sikorsky, o filială a Lockheed Martin, a prezentat cea mai recentă inițiativă autonomă: S-70UAS U-Hawk, un elicopter Black Hawk fără echipaj, care elimină complet cabina de pilotaj în favoarea unui spațiu de încărcare mai mare, transmite New Atlas.

Prezentat la expoziția AUSA, U-Hawk se bazează pe modelul UH-60L Black Hawk, dar prezintă o diferență evidentă: nu are cabină de pilotaj, ferestre sau dotări pentru echipaj. În schimb, partea din față a fost înlocuită cu uși clapetă și o rampă, oferind o creștere de 25% a spațiului de încărcare.

Această reproiectare semnificativă permite U-Hawk să transporte încărcături supradimensionate, cum ar fi podurile pentru lansatoarele de rachete HIMARS sau două rachete Naval Strike, și îl transformă într-o platformă pentru vehicule terestre fără pilot, roiuri de drone sau rezervoare de combustibil.

Capacitatea de ridicare externă a aeronavei a fost, de asemenea, mărită de la 3.629 kg la 4.082 kg, alături de alte îmbunătățiri, cum ar fi motoarele T700-GE-701C optimizate.

Autonomie și simplitate operațională

La baza U-Hawk se află tehnologia de autonomie Matrix a Sikorsky, combinată cu un sistem fly-by-wire de a treia generație. Acest sistem funcționează ca un copilot digital, capabil să genereze planuri de zbor, să navigheze și să evite amenințările, permițându-i să execute o misiune completă, de la decolare până la aterizare, fără un pilot uman.

elicopter black hawk modificat pentru a zbura autonom
Sursa foto: Sikorsky

Aceasta înseamnă că aeronava poate fi operată de personal care nu are neapărat nevoie de pregătire de pilot, folosind o tabletă pentru a introduce obiectivele misiunii.

„Am dezvoltat acest prototip, de la concept la realitate, în mai puțin de un an”, a declarat vicepreședintele și directorul general al Sikorsky, Rich Benton. El a adăugat că transformarea poate fi „replicată la scară largă, rapid și la un cost accesibil”.

Primul zbor este prevăzut pentru 2026. U-Hawk este conceput ca o nouă platformă logistică și de asalt aerian, menită să continue moștenirea Black Hawk.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

