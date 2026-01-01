Un aparat de zbor tiltrotor dezvoltat în China, cu o masă de aproximativ șase tone, a realizat cu succes primul său zbor în provincia Sichuan. Aeronava se numește Lanying R6000 și este primul tiltrotor din lume din această clasă de greutate. Proiectul a fost dezvoltat independent de compania chineză United Aircraft, potrivit InterestingEngineering.

Zborul inaugural marchează o etapă importantă pentru industria aerospațială din China. Lanying R6000 este conceput pentru a combina decolarea și aterizarea verticală, specifice elicopterelor, cu viteza și autonomia caracteristice aeronavelor cu aripi fixe. Aparatul de zbor este destinat transportului aerian regional, în regim punct-la-punct.

Utilizare operațională și obiective

Potrivit United Aircraft, R6000 este gândit pentru operare în zone urbane, pe rute maritime și în regiuni montane. Compania susține că aparatul de zbor poate reduce semnificativ timpii de deplasare și poate diminua barierele geografice. Obiectivul este dezvoltarea unor rețele de transport aerian „din ușă în ușă” între regiuni, conform unui comunicat citat de publicația Global Times.

Managerul de proiect, Zhao Fengming, a descris realizarea drept un moment de referință. „Apariția R6000 indică faptul că China a ajuns în avangarda mondială a aviației de tip tiltrotor și a depășit un monopol tehnologic de lungă durată”, a declarat acesta, citat de Global Times.

Soluții tehnice și performanțe

Lanying R6000 este propulsat de motorul AES100, dezvoltat independent de Aero Engine Corporation of China. Motorul este destinat platformelor aeriene de nouă generație și face parte din strategia Chinei de a dezvolta sisteme de propulsie aeronautică proprii.

Din punct de vedere tehnic, R6000 utilizează o configurație tiltrotor care permite tranziția controlată între zborul vertical și zborul orizontal. Spre deosebire de alte aparate similare, care implică rotirea completă a nacelelor motoarelor, acest model folosește un sistem cu axul rotorului înclinabil. Potrivit companiei, această soluție reduce complexitatea mecanică și îmbunătățește controlul zborului și fiabilitatea sistemului de propulsie.

Un avantaj important al acestei configurații este reducerea expunerii la jeturile fierbinți de evacuare în timpul decolării și aterizării. Acest aspect este relevant mai ales pentru operațiunile maritime. Aparatul de zbor poate opera de pe punți de nave obișnuite și de pe platforme offshore, fără a necesita suprafețe speciale rezistente la temperaturi ridicate.

În modul de zbor orizontal, Lanying R6000 atinge o viteză de croazieră de aproximativ 342 mile pe oră, echivalentul a circa 550 km/h. Aceasta este de aproape două ori mai mare decât viteza elicopterelor convenționale. Sarcina utilă maximă este de aproximativ 2.000 de kilograme, un nivel ridicat pentru această categorie de aparate de zbor.

Autonomia maximă este estimată la aproximativ 4.000 de kilometri, de circa patru ori mai mare decât cea a elicopterelor clasice. Plafonul de zbor ajunge la aproximativ 7.600 de metri. Aceste caracteristici permit desfășurarea unor misiuni pe distanțe lungi, care nu sunt în mod obișnuit accesibile aeronavelor cu rotor.

Aplicații și context economic

Pentru operarea în spații restrânse, R6000 este echipat cu aripi tandem pliabile și cu sisteme de retragere a palelor rotorului. Aceste soluții reduc amprenta la sol a aparatului de zbor și facilitează utilizarea pe heliporturi urbane sau pe punți de nave.

United Aircraft afirmă că zborul inaugural confirmă progrese importante în domenii-cheie, precum sistemele inteligente de control al tranziției și transmisia de putere. Compania precizează că aceste tehnologii au fost dezvoltate cu drepturi de proprietate intelectuală independente și respectă standarde stricte de siguranță aeronautică.

Pe lângă transportul de pasageri, Lanying R6000 este gândit pentru evacuări medicale, intervenții în caz de dezastre, stingerea incendiilor și misiuni de patrulare. Sunt avute în vedere și aplicații în turismul aerian și transport privat.

Proiectul se înscrie în strategia Chinei privind dezvoltarea economiei de zbor la joasă altitudine. Agenția Xinhua News Agency a relatat despre extinderea utilizării platformelor aeriene în logistică și turism. Conform estimărilor Civil Aviation Administration of China, această piață ar putea depăși 490 de miliarde de dolari până în 2035.