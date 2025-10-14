ANALIZĂ Producătorii de autoutilitare critică obiectivele europene privind emisiile de CO2 / Stellantis: Normele sunt „letale din punct de vedere financiar”

Producătorii europeni de autoutilitare pun presiune pe Uniunea Europeană pentru a stopa obiectivele „letale din punct de vedere financiar” privind emisiile, menite să transforme industria în una 100% electrică până în 2035, chiar dacă apar semne de creștere a vehiculelor electrice. Potrivit Autocar, legiuitorii europeni și englezi impun un ritm accelerat de electrificare în segmentul autoutilitarelor, un ritm pe care producătorii de autoutilitare spun că nu îl pot respecta.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Stellantis: Obiectivul este „imposibil de atins”

Directorul Stellantis în Europa, Jean-Philippe Imparato, susține că ținta europeană pentru comercializarea vehiculelor exclusiv electrice este „absolut letală pentru această industrie”.

„Pentru mine este imposibil de atins. Este imposibil de atins pentru toată lumea, cu excepția cazului în care se prăbușește piața sau situația financiară a producătorilor de echipamente originale”, a declarat Jean-Philippe Imparato, directorul Stellantis în Europa.

Piața autoutilitarelor electrice din Marea Britanie a înregistrat în septembrie cea mai mare lună de vânzări de până acum, cu 4.262 de unități vândute, iar vânzările totale pentru anul acesta, de 22.119 unități, reprezintă o creștere de 60%, potrivit cifrelor furnizate de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Până în prezent, aceasta reprezintă o cotă de piață de 9,1% pentru vehiculele electrice. În același timp, vânzările de vehicule electrice în Uniunea Europeană au reprezentat 9,4% din totalul autoutilitarelor noi vândute în prima jumătate a anului.

Renault: În privința vehiculelor comerciale, „nu suntem nicăieri”

Deși aceste cifre sunt în creștere, ele sunt departe de nivelurile impuse. În Marea Britanie, această cifră trebuie să fie de 16% în acest an pentru a satisface cota de autoutilitare din mandatul ZEV, în timp ce UE impune o reducere cu 15% a emisiilor de CO 2 față de nivelurile din 2021, o cifră care, potrivit unor producători de autoutilitare, necesită o creștere a cotei vehiculelor electrice la aproximativ o cincime din total. Producătorii au prezentat Comisiei Europene argumentele lor pentru a solicita obiective mai puțin stricte, care în 2030 vor scădea la o medie de 90,6 g/km de CO 2 , față de cifra de 185 g/km permisă înainte de 2025.

„Aceasta este prioritatea pe termen scurt. În ceea ce privește vehiculele comerciale ușoare, nu suntem nicăieri”, a declarat François Provost, noul CEO al Grupului Renault.

Pentru companii precum Ford, Volkswagen, Renault și Stellantis (principalii jucători de pe piața europeană a autoutilitarelor), vehiculele comerciale ușoare (Light Commercial Vehicles – LCV) sunt un factor cheie de profit. Directorul Stellantis în Europa susține că LCV reprezintă „între 30% și 40% din profiturile companiei”. Dacă producătorii de autoutilitare nu trec la electricitate suficient de repede, se confruntă cu amenzi uriașe.

Producătorii fac lobby pentru atenuarea normelor

Producătorii de autoutilitare se plâng că autoutilitarele electrice le afectează profiturile și nu sunt dorite de cumpărători, care continuă să facă ceea ce au făcut întotdeauna și să cumpere diesel. Aceștia fac și lobby pentru o atenuare a normelor de poluare, cu Stellantis și Renault fiind actorii principali în presiunile făcute în favoarea hibridelor.

„Ceea ce este important este să avem o traiectorie a emisiilor de CO2 pentru vehiculele comerciale ușoare care să ne permită să acționăm pe ambele fronturi, și nu doar pe cel al investițiilor în vehicule electrice”, a declarat Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault, la salonul de la München.

În prezent, Ford oferă o opțiune hibridă plug-in pentru furgoneta de dimensiuni medii Transit Custom și pick-up-ul Ranger, cele mai bine vândute modele ale sale. VW oferă, de asemenea, sistemul de transmisie pe versiunile sale ale acestor vehicule, Transporter și Amarok, pe care le achiziționează de la Ford. Toyota Corolla Commercial, bazată pe modelul break, este un exemplu de hibrid cu emisii reduse de CO 2 și gama a fost completată recent de noua versiune de furgonetă a modelului hibrid Dacia Duster.

Reducerile pentru autoutilitare electrice vor continua și în 2027

Marea Britanie a extins subvenția pentru autoutilitare și camioane electrice, care oferă reduceri de 2500 de lire sterline pentru autoutilitare mici și 5000 de lire sterline pentru autoutilitare mari. Reducerile vor continua până „cel puțin” în 2027, a declarat guvernul în august.

La începutul acestui an, guvernul a relaxat și regulile mandatului ZEV, permițând producătorilor de autoutilitare să împrumute pe baza vânzărilor viitoare, ceea ce înseamnă, în esență, că au timp până în 2030 să achite orice deficit de credit restante.

Mesajul producătorilor de autoutilitare este însă că modificările marginale nu sunt suficiente. Ei doresc ca interdicția din 2035 privind vânzarea de autovehicule cu motor cu ardere internă să fie eliminată definitiv.