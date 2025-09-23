ANALIZĂ Tesla este acuzată că a indus în eroare cu planurile de robotaxi în San Francisco / Autoritățile de reglementare sunt alarmate – Reuters

Planurile lui Elon Musk de a lansa robotaxi-uri Tesla în zona golfului San Francisco au stârnit îngrijorare în rândul autorităților americane, după ce s-a descoperit că producătorul auto nu solicitase permisele necesare pentru operarea vehiculelor autonome, conform unor e-mailuri obținute de Reuters.

Tesla a planificat doar curse prestabilite, cu șoferi reali

CEO-ul Elon Musk i-a ispitit pe investitori în iulie cu o actualizare a robotaxi-ului: după un test la scară mică în Austin, Texas, Tesla va extinde rapid taxiurile fără șofer pe piețe precum San Francisco, unde „a obținut permisiunea de reglementare pentru lansare”. La scurt timp, el a declarat pe X că primele taxiuri autonome ar putea apărea în Bay Area „într-o lună sau două”.

În schimb, a planificat călătorii prestabilite în vehicule conduse de oameni doar pentru pasagerii care au primit o invitație, șii ar face acest lucru în baza unui permis care este folosit de obicei pentru limuzine și nu permite ride-hailing la cerere, potrivit oficialilor statului. Știrile despre planurile de robotaxi ale Tesla au surprins și alarmat autoritățile de reglementare, potrivit e-mailurilor adresate oficialilor din California și federali și unui membru al personalului de politici publice Tesla, pe care Reuters le-a obținut printr-o cerere de înregistrări publice.

Tesla este obligată să descrie „corect și precis” serviciile oferite

E-mailuri interne obținute printr-o cerere de acces la informații arată că oficialii din California și reprezentanții Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) au fost luați prin surprindere de declarațiile Tesla. Unii dintre aceștia au cerut companiei să clarifice public situația, avertizând că termenul „robotaxi” poate crea confuzie.

Un purtător de cuvânt al Comisiei de Utilități Publice din California a subliniat că Tesla este obligată să descrie „corect și precis” serviciile oferite și să facă o distincție clară între cursele cu șofer și ride-hailing-ul autonom.

Deși Musk promite de un deceniu lansarea iminentă a robotaxi-urilor, până acum Tesla a efectuat doar teste limitate, cu supraveghere umană, în Austin. Cu toate acestea, CEO-ul insistă că serviciul va crește într-un „ritm hiper-exponențial” și va acoperi „jumătate din populația SUA” până la finalul anului. Tesla a primit aprobare și din Arizona pentru a începe testele cu mașini autonome.

Pachetul salarial al lui Musk, în mâinile robotaxi-urilor

Criticii spun însă că firma amestecă deliberat conceptele de conducere autonomă și asistență pentru șofer (Full Self-Driving), pentru a capta interesul clienților și al investitorilor, fără a-și asuma responsabilitățile legale și de reglementare aferente.

Robotaxi-urile încă nedovedite ale Tesla susțin valoarea sa bursieră de peste 1 trilion de dolari și pachetul de compensații uimitor pe care consiliul de administrație al Tesla l-a propus pentru Musk, care îi oferă sute de miliarde de dolari în acțiuni ale companiei legate de obiectivele de performanță.