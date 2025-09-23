dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

ANALIZĂ Tesla este acuzată că a indus în eroare cu planurile de robotaxi în San Francisco / Autoritățile de reglementare sunt alarmate – Reuters

Daniel Simion
23 septembrie 2025
Sursa foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Planurile lui Elon Musk de a lansa robotaxi-uri Tesla în zona golfului San Francisco au stârnit îngrijorare în rândul autorităților americane, după ce s-a descoperit că producătorul auto nu solicitase permisele necesare pentru operarea vehiculelor autonome, conform unor e-mailuri obținute de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Tesla a planificat doar curse prestabilite, cu șoferi reali

CEO-ul Elon Musk i-a ispitit pe investitori în iulie cu o actualizare a robotaxi-ului: după un test la scară mică în Austin, Texas, Tesla va extinde rapid taxiurile fără șofer pe piețe precum San Francisco, unde „a obținut permisiunea de reglementare pentru lansare”. La scurt timp, el a declarat pe X că primele taxiuri autonome ar putea apărea în Bay Area „într-o lună sau două”.

În schimb, a planificat călătorii prestabilite în vehicule conduse de oameni doar pentru pasagerii care au primit o invitație, șii ar face acest lucru în baza unui permis care este folosit de obicei pentru limuzine și nu permite ride-hailing la cerere, potrivit oficialilor statului. Știrile despre planurile de robotaxi ale Tesla au surprins și alarmat autoritățile de reglementare, potrivit e-mailurilor adresate oficialilor din California și federali și unui membru al personalului de politici publice Tesla, pe care Reuters le-a obținut printr-o cerere de înregistrări publice.

Tesla este obligată să descrie „corect și precis” serviciile oferite

E-mailuri interne obținute printr-o cerere de acces la informații arată că oficialii din California și reprezentanții Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) au fost luați prin surprindere de declarațiile Tesla. Unii dintre aceștia au cerut companiei să clarifice public situația, avertizând că termenul „robotaxi” poate crea confuzie.

Un purtător de cuvânt al Comisiei de Utilități Publice din California a subliniat că Tesla este obligată să descrie „corect și precis” serviciile oferite și să facă o distincție clară între cursele cu șofer și ride-hailing-ul autonom.

Deși Musk promite de un deceniu lansarea iminentă a robotaxi-urilor, până acum Tesla a efectuat doar teste limitate, cu supraveghere umană, în Austin. Cu toate acestea, CEO-ul insistă că serviciul va crește într-un „ritm hiper-exponențial” și va acoperi „jumătate din populația SUA” până la finalul anului. Tesla a primit aprobare și din Arizona pentru a începe testele cu mașini autonome.

Tesla va începe testele pentru robotaxi-uri în Phoenix, Arizona / Compania a primit aprobare de la Departamentul Transporturilor

Pachetul salarial al lui Musk, în mâinile robotaxi-urilor

Criticii spun însă că firma amestecă deliberat conceptele de conducere autonomă și asistență pentru șofer (Full Self-Driving), pentru a capta interesul clienților și al investitorilor, fără a-și asuma responsabilitățile legale și de reglementare aferente.

Robotaxi-urile încă nedovedite ale Tesla susțin valoarea sa bursieră de peste 1 trilion de dolari și pachetul de compensații uimitor pe care consiliul de administrație al Tesla l-a propus pentru Musk, care îi oferă sute de miliarde de dolari în acțiuni ale companiei legate de obiectivele de performanță.

Tesla propune un plan salarial uriaș pentru Elon Musk, evaluat la 1 trilion de dolari

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...