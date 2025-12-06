CEO-ul BMW avertizează asupra ritmului accelerat de creștere a EV-urilor în Europa / Zipse: Menținerea legislației actuale „ar putea avea consecințe grave”

Oliver Zipse, CEO-ul BMW, susține că piața auto din Europa nu este pregătită să adopte vehiculele electrice în masă. Potrivit Profit.ro, fostul președinte al Asociației Constructorilor Auto din Europa (ACEA) este de părere că, luând în calcul ritmul de adoptare din ultimii 4-5 ani, în 2035 am ajunge la o pondere de 50% vehicule electrice, în niciun caz cei 100% pe care Uniunea Europeană îi dorește.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

BMW susține menținerea PHEV-urilor după 2035

Zipse susține că nicio altă regiune din lume nu a urmat calea Uniunii de interzicere a motoarelor cu ardere internă, iar menținerea legislației actuale cu privire la ținta de mașini pur electrice din 2035 „fără alinierea la dinamica pieței ar putea avea consecințe grave”.

BMW susține menținerea automobilelor plug-in hybrid în rândul tehnologiilor acceptate după 2035, pentru că clienții le caută tot mai mult, iar piața este din ce în ce mai abundentă de astfel de modele. De exemplu, Chery a lansat în România Tiggo 9, un SUV ce se va comercializa exclusiv cu un sistem de propulsie plug-in.

Comisia Europeană a decis schimbarea formulei de calcul pentru acest tip de propulsie, tocmai din cauza studiilor care au arătat că în viața reală mașinile PHEV emit mult mai mult dioxid de carbon. În perioada următoare contribuția acestor mașini la totalul emisiilor de CO 2 al companiilor auto se va schimba, iar acest lucru generează și mai multă presiune pentru constructorii auto.

Comisia Europeană va anunța planul de susținere a industriei auto

De la măsurători anuale privind limitele de emisii, Comisia Europeană a acceptat o medie pe trei ani, dar Renault cere o mărire a perioadei la cinci ani. Zipse, în schimb, susține calculul anual, dar cu o mărire de 8% a limitelor.

Pe 10 decembrie, Comisia Europeană va anunța pachetul de susținere a industriei auto, care ar putea include și unele modificări ale legislației privind interzicerea mașinilor cu combustie în 2035.

De asemenea, este posibil să fie anunțate relaxări ale limitelor de emisii din anii următori și de creare a unei noi clase de autoturisme, complet electrice, foarte mici și mult mai ieftine, așa cum este conceptul Dacia Hipster.