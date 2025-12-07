Grupul Volkswagen intenționează să aloce 160 de miliarde de euro până în 2030, a declarat CEO-ul Oliver Blume, într-o perioadă în care producătorul auto se confruntă cu presiuni crescute pe piețele din China și Statele Unite, potrivit Reuters.

Suma este inclusă în noul plan pe cinci ani, actualizat anual, și marchează o reducere față de bugetele anterioare: 165 de miliarde de euro pentru perioada 2025–2029 și 180 de miliarde de euro pentru planificarea 2024–2028, când cheltuielile au atins maximul. Tarifele impuse de SUA și competiția din China au diminuat performanțele financiare ale grupului, în special ale Porsche, brand care își realizează circa jumătate din vânzări în aceste două regiuni.

Blume a precizat pentru Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung că investițiile vor avea ca prioritate operațiunile din Germania și Europa, cu accent pe noi produse, tehnologii și infrastructură. Discuțiile privind un program amplu de reducere a costurilor la Porsche vor continua până în 2026.

Porsche, perspective limitate în China

Liderul Volkswagen, care va renunța în ianuarie la funcția de CEO Porsche pentru a se concentra exclusiv pe conducerea grupului, a spus că o eventuală uzină Audi în SUA depinde de nivelul sprijinului financiar oferit de autoritățile americane.

Porsche nu anticipează creștere pe piața chineză, însă Blume a menționat că o localizare mai amplă a producției în interiorul grupului rămâne o opțiune. El a adăugat că dezvoltarea unui model dedicat Chinei ar putea deveni o idee viabilă.

Blume a subliniat că prelungirea mandatului său la conducerea Volkswagen până în 2030 reflectă sprijinul acționarilor principali — familiile Porsche și Piëch, alături de landul Saxonia Inferioară. „Este clar însă că acționarii au înregistrat pierderi de la listarea Porsche în urmă cu trei ani, iar pentru aceste critici trebuie să dau explicații”, a spus el.