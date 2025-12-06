dark
Dacia, frânată pe piața din Franța, în așteptarea noilor motorizări / Înmatriculările au scăzut cu peste 15% în luna noiembrie

Ștefan Munteanu
6 decembrie 2025
Sursa foto: Dacia
Dacia a înregistrat în noiembrie o scădere semnificativă a înmatriculărilor în Franța, piața sa principală din Europa.

Potrivit datelor analizate de L’Automobile Magazine și Planete Dacia, marca a livrat 9.507 autoturisme, cu 16,5% mai puține decât în aceeași lună din 2024, marcând unul dintre cele mai slabe rezultate lunare din 2025.

Această evoluție contrastează cu contextul general al pieței franceze, care a început să se stabilizeze după mai multe luni de recul. În consecință, cota de piață a Dacia a coborât la 7,2%, influențând și poziția grupului Renault.

Principala cauză invocată pentru această scădere este anunțul privind actualizarea extinsă a întregii game Dacia. Facelift-urile pentru Sandero și Jogger, noile motorizări pentru Sandero, Jogger, Duster, Bigster și Spring — inclusiv opțiuni full-hybrid, mild-hybrid, GPL și tracțiune integrală automată pe SUV-uri — au determinat mulți clienți să amâne achiziția până la apariția noilor versiuni.

Schimbările anunțate pentru Spring, în special introducerea unei baterii LFP și a unor motorizări de până la 100 CP, au contribuit la această amânare. În total, diferența față de noiembrie 2024 este de aproape 2.000 de unități, ceea ce a dus la o reducere de 1,3 puncte procentuale a cotei de piață lunare.

Cumulat pe primele 11 luni, Dacia a înmatriculat 128.574 de autoturisme în Franța, reprezentând o cotă de 8,8% și o scădere anuală de aproximativ un punct procentual.

În topul modelelor vândute în Franța, Sandero rămâne pe locul al treilea, cu 59.649 de unități și o cotă de 4,1%, după Renault Clio și Peugeot 208. Duster se situează pe poziția a șaptea, cu 34.637 de înmatriculări. Bigster, lansat recent, a urcat până pe locul 22, cu 14.430 de unități, în timp ce Jogger a coborât pe 25, cu 13.649.

Modelul electric Spring a pierdut teren într-un segment tot mai competitiv și ocupă locul 65, cu 6.189 de unități, afectat și de lipsa accesului la subvențiile de stat.

În ansamblu, piața auto din Franța a totalizat 1,78 milioane de vehicule ușoare în 2025, în scădere cu 5,2%. Segmentul autoturismelor a ajuns la 1,45 milioane de unități în primele 11 luni, cu un declin de 5% față de anul precedent.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

