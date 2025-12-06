Dacia a înregistrat în noiembrie o scădere semnificativă a înmatriculărilor în Franța, piața sa principală din Europa.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor analizate de L’Automobile Magazine și Planete Dacia, marca a livrat 9.507 autoturisme, cu 16,5% mai puține decât în aceeași lună din 2024, marcând unul dintre cele mai slabe rezultate lunare din 2025.

Această evoluție contrastează cu contextul general al pieței franceze, care a început să se stabilizeze după mai multe luni de recul. În consecință, cota de piață a Dacia a coborât la 7,2%, influențând și poziția grupului Renault.

Principala cauză invocată pentru această scădere este anunțul privind actualizarea extinsă a întregii game Dacia. Facelift-urile pentru Sandero și Jogger, noile motorizări pentru Sandero, Jogger, Duster, Bigster și Spring — inclusiv opțiuni full-hybrid, mild-hybrid, GPL și tracțiune integrală automată pe SUV-uri — au determinat mulți clienți să amâne achiziția până la apariția noilor versiuni.

Schimbările anunțate pentru Spring, în special introducerea unei baterii LFP și a unor motorizări de până la 100 CP, au contribuit la această amânare. În total, diferența față de noiembrie 2024 este de aproape 2.000 de unități, ceea ce a dus la o reducere de 1,3 puncte procentuale a cotei de piață lunare.

Cumulat pe primele 11 luni, Dacia a înmatriculat 128.574 de autoturisme în Franța, reprezentând o cotă de 8,8% și o scădere anuală de aproximativ un punct procentual.

În topul modelelor vândute în Franța, Sandero rămâne pe locul al treilea, cu 59.649 de unități și o cotă de 4,1%, după Renault Clio și Peugeot 208. Duster se situează pe poziția a șaptea, cu 34.637 de înmatriculări. Bigster, lansat recent, a urcat până pe locul 22, cu 14.430 de unități, în timp ce Jogger a coborât pe 25, cu 13.649.

Modelul electric Spring a pierdut teren într-un segment tot mai competitiv și ocupă locul 65, cu 6.189 de unități, afectat și de lipsa accesului la subvențiile de stat.

În ansamblu, piața auto din Franța a totalizat 1,78 milioane de vehicule ușoare în 2025, în scădere cu 5,2%. Segmentul autoturismelor a ajuns la 1,45 milioane de unități în primele 11 luni, cu un declin de 5% față de anul precedent.