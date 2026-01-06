Declinul Tesla în Europa este tot mai clar / Vânzările au scăzut cu până la 50%, în favoarea chinezilor de la BYD

Declinul vânzărilor Tesla în Europa este tot mai clar. Vânzările din Germania pentru decembrie 2025 s-au înjumătățit față de aceeași lună a anului anterior, pe când cele din Marea Britanie au scăzut cu 29%. Din această scădere reiese un producător victorios: BYD, a cărui cotă de piață a crescut de peste 12 ori.

Scădere de 50% a vânzărilor Tesla în Germania

Volumul vânzărilor Tesla în Germania s-a redus aproape la jumătate în decembrie 2025 față de aceeași lună a anului anterior, a anunțat agenția germană pentru trafic rutier KBA, citată de Reuters. Tesla a vândut 2.032 de unități, o scădere de 48% față de decembrie 2024.

În schimb, volumul vânzărilor producătorului chinez de vehicule electrice BYD a crescut de peste 12 ori, ajungând la 4.109 unități în decembrie și la 23.306 unități în 2025. Numărul total de vehicule electrice nou înmatriculate în 2025 a crescut cu 43,2%, ajungând la 545.142 de unități.

Scădere de aproape 30% în Marea Britanie

Tesla stă ceva mai bine în Regatul Unit, unde scăderea a fost de „doar” 29% în decembrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Înmatriculările companiei conduse de Elon Musk în Marea Britanie, un indicator al vânzărilor, au scăzut la 6.323 de unități luna trecută, potrivit datelor New AutoMotive, citate de Reuters.

În 2025, vânzările Tesla în Marea Britanie au scăzut cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a reflectat tendințele observate pe alte piețe europene, unde vânzările Tesla au avut de suferit din cauza concurenței, a unei game de produse învechite și a poziției politice a lui Musk în Europa.

Chinezii, câștigătorii prăbușirii Tesla

În contrast, înmatriculările britanice de modele BYD au crescut de aproape cinci ori, ajungând la 5.194 de unități în decembrie. Aceste date relevă faptul că tesla a cedat coroana de cel mai mare producător de vehicule electrice către chinezii de la BYD. Separat, înmatriculările Tesla în Olanda au scăzut cu 27%, ajungând la 4.300 de vehicule în decembrie.

Două mărci chinezești s-au clasat printre cele mai vândute 10 mărci de mașini din Marea Britanie în decembrie, MG de la SAIC ocupând locul 2 și BYD locul 6. Steve Walker, șeful departamentului de conținut digital al Auto Express, a declarat că, deși tranziția către vehiculele electrice „nu se produce chiar în ritmul prevăzut de unii”, afluxul de noi modele și mărci din China creează o „concurență acerbă care va continua să forțeze scăderea prețurilor”.