dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
6 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Chinezii de la Dongfeng plănuiesc să înceapă producția în Turcia

Daniel Simion
10 ianuarie 2026
Dongfeng-logo
Sursa foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Yavuz Cirak, CEO al distribuitorului local al Dongfeng, Marcar, susține că unele automobile ale mărcii chineze ar putea fi asamblate în Turcia, începând cu acest an. Conform Reuters, Cirak a declarat că firma lucrează „intens pentru a începe producția în acest an”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Investitorul a asigurat o unitate de producție, deși decizia finală privind investiția nu este garantată, iar negocierile sunt în curs. Marcar va supraveghea vânzările locale și va oferi asistență pentru mașini, se arată în comunicat. O postare pe contul turcesc de Instagram al mărcii de mașini de lux Voyah a Dongfeng, a declarat că producția locală a unui model hibrid era în curs de realizare.

În ciuda taxelor mari, vânzările de mașini din Turcia au atins un nivel record anul trecut, datorită creșterii populației adulte și a cererii de vehicule electrice. Potrivit Economica.net, care citează datele Asociației Distribuitorilor Auto și Mobilității din Turcia (ODMD), vânzările totale de autoturisme și vehicule comerciale ușoare în Turcia au crescut cu 11%, până la 1,37 milioane de unități, anul trecut. Dintre acestea, 1,1 milioane de unități au fost autoturisme, iar 283.904 au fost vehicule utilitare.

Datele ODMD arată că Renault a fost marca cea mai vândută anul trecut în Turcia, urmată de Volkswagen, Toyota, Fiat și Peugeot. Renault Clio a fost cea mai vândută mașină, cu 51.717 unități vândute, urmată de Renault Megane, Fiat Egea (Tipo), Toyota Corolla și Tesla Model Y.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...