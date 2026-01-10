Chinezii de la Dongfeng plănuiesc să înceapă producția în Turcia

Yavuz Cirak, CEO al distribuitorului local al Dongfeng, Marcar, susține că unele automobile ale mărcii chineze ar putea fi asamblate în Turcia, începând cu acest an. Conform Reuters, Cirak a declarat că firma lucrează „intens pentru a începe producția în acest an”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Investitorul a asigurat o unitate de producție, deși decizia finală privind investiția nu este garantată, iar negocierile sunt în curs. Marcar va supraveghea vânzările locale și va oferi asistență pentru mașini, se arată în comunicat. O postare pe contul turcesc de Instagram al mărcii de mașini de lux Voyah a Dongfeng, a declarat că producția locală a unui model hibrid era în curs de realizare.

În ciuda taxelor mari, vânzările de mașini din Turcia au atins un nivel record anul trecut, datorită creșterii populației adulte și a cererii de vehicule electrice. Potrivit Economica.net, care citează datele Asociației Distribuitorilor Auto și Mobilității din Turcia (ODMD), vânzările totale de autoturisme și vehicule comerciale ușoare în Turcia au crescut cu 11%, până la 1,37 milioane de unități, anul trecut. Dintre acestea, 1,1 milioane de unități au fost autoturisme, iar 283.904 au fost vehicule utilitare.

Datele ODMD arată că Renault a fost marca cea mai vândută anul trecut în Turcia, urmată de Volkswagen, Toyota, Fiat și Peugeot. Renault Clio a fost cea mai vândută mașină, cu 51.717 unități vândute, urmată de Renault Megane, Fiat Egea (Tipo), Toyota Corolla și Tesla Model Y.