Acordul UE-Mercosur va avea un impact asupra grupului Renault, dar nu și asupra Dacia, afirmă Frank Marotte, director de marketing al producătorului auto din România

Acordul recent semnat între Uniunea Europeană și statele sud-americane din blocul Mercosur va avea un impact asupra grupului Renault, dar nu și asupra Dacia, a declarat Frank Marotte, directorul de vânzări și marketing al productărului auto din România.

„Nu vindem ca Dacia în America de Sud, nu exportăm nicio mașină, nu importăm mașini din America de Sud și nu există nicio intenție în grup să ducem Dacia în America De Sud. Deci niciun impact. O să aibă un impact asupra grupului Renault, dar nu asupra noastră”, a afirmat Marotte, în cadrul unei conferințe la care a participat Economedia.ro.

După cifrele în scădere raportate de fabrica Ford Otosan de la Craiova, datele Asociației Constructorilor Auto din România (ACAROM) relevă o scădere și în producția de la Mioveni de vehicule Dacia. Luna decembrie, în care s-au produs 21.655 de unități, reprezintă cea mai slabă lună a anului trecut, dar și o scădere de 19,8% față de aceeași lună a anului 2024.

Cu un total de șapte luni în care a raportat scăderi, Dacia încheie anul 2025 cu un rezultat negativ al uzinei din Mioveni, respectiv o scădere de 5,8% raportat la producția anului anterior, cu un volum total de 297.182 de vehicule asamblate. În comparație, anul 2024 s-a încheiat cu peste 315.500 de unități produse la Mioveni.

Per total, în 2025 s-au produs 545.510 autovehicule în România, cu 3,5% sub nivelul anului 2024. Printre cauze putem să enumerăm instabilitatea din piața locală, un program RABLA mai slab, dar și scăderi la nivel european.

Ce implicații ar putea avea acordul UE-Mercosur pentru industria auto?

Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat sâmbătă un acord comercial istoric, după negocieri de peste 25 de ani.

Documentul, parafat în Paraguay, în prezența reprezentanților ambelor părți, are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global. Acordul prevede eliminarea graduală a taxelor vamale pentru aproximativ 90% dintre bunurile schimbate între cele două blocuri, reducând costurile comerciale și sporind deschiderea piețelor.

Astfel, există oportunități importante pentru companiile europene, în special pentru sectorul industrial și auto, care va putea exporta vehicule către piețele dinamice din Brazilia și Argentina fără taxe suplimentare.

Semnarea acordului are implicații directe pentru industria auto europeană, unul dintre sectoarele economiei UE cel mai puternic orientate spre export.

Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), acordul este văzut ca un instrument esențial pentru consolidarea competitivității producătorilor europeni într-un context global tot mai tensionat.

Industria auto a UE exportă peste 30% din producția totală, aproape unul din trei vehicule fiind vândut pe piețele externe. Sectorul generează anual un excedent comercial de aproximativ 100 de miliarde de euro, ceea ce îl plasează printre principalii contributori la prosperitatea economică europeană.

Eliminarea tarifelor și acces la o piață majoră

Unul dintre principalele efecte ale acordului UE–Mercosur îl reprezintă eliminarea treptată a tarifelor vamale de până la 35% aplicate în prezent vehiculelor fabricate în UE. Această măsură ar putea facilita accesul constructorilor europeni la o piață auto de peste trei milioane de vehicule anual, formată din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. De asemenea, vehiculele electrice, cele propulsate cu hidrogen şi cele cu tehnologii noi vor avea perioade de scutire de 18, 25, respectiv 30 de ani.

Conform estimărilor ACEA, până în anul 2040, exporturile de produse auto europene către Mercosur ar putea crește cu până la 200%, în condițiile implementării complete a acordului.

Avantaj competitiv într-un context global dificil

Reprezentanții industriei subliniază că momentul semnării acordului este relevant în contextul presiunilor tot mai mari asupra producătorilor europeni, generate de tarifele comerciale impuse de Statele Unite, perturbările lanțurilor de aprovizionare și competiția globală intensificată.

ACEA atrage atenția că ratificarea rapidă a acordului ar putea oferi producătorilor europeni un avantaj competitiv pe piața Mercosur, înainte ca alți mari actori globali să obțină condiții similare de acces.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit undă verde pentru semnarea acordului după ce majoritatea statelor membre ale UE, inclusiv România, și-au dat acordul, în ciuda opoziției Franței și Poloniei. Ceremonia a avut loc în Asuncion și a fost prezent și președintele Consiliului European, António Costa.

