Producția uzinei Dacia din Mioveni a scăzut cu aproape 20% în decembrie 2025 / Scădere și în producția totală de autoturisme în România pe tot anul trecut

Daniel Simion
9 ianuarie 2026
Departamentul Montaj
Sursă foto: Dacia
După cifrele în scădere raportate de fabrica Ford Otosan de la Craiova, datele Asociației Constructorilor Auto din România (ACAROM) relevă o scădere și în producția de la Mioveni de vehicule Dacia. Luna decembrie, în care s-au produs 21.655 de unități, reprezintă cea mai slabă lună a anului trecut, dar și o scădere de 19,8% față de aceeași lună a anului 2024.

Cu un total de șapte luni în care a raportat scăderi, Dacia încheie anul cu un rezultat negativ al uzinei din Mioveni, respectiv o scădere de 5,8% raportat la producția anului anterior, cu un volum total de 297.182 de vehicule asamblate. În comparație, anul 2024 s-a încheiat cu peste 315.500 de unități produse la Mioveni, transmite Profit.ro.

În cealaltă uzină de automobile din România, Ford Otosan, producția s-a situat la un volum de 17.996 în decembrie, reprezentând un declin de 10% pentru ultima lună din an. Pe întreg anul, Ford Otosan a produs 248.328 de vehicule, scăderea fiind sub un procent.

Fabrica Ford Otosan din Craiova a încheiat anul 2025 cu o scădere majoră a producției / Declin de aproape 12%

Per total, în 2025 s-au produs 545.510 autovehicule în România, cu 3,5% sub nivelul anului 2024. Printre cauze putem să enumerăm instabilitatea din piața locală, un program RABLA mai slab, dar și scăderi la nivel european.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

