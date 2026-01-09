Producția uzinei Dacia din Mioveni a scăzut cu aproape 20% în decembrie 2025 / Scădere și în producția totală de autoturisme în România pe tot anul trecut

După cifrele în scădere raportate de fabrica Ford Otosan de la Craiova, datele Asociației Constructorilor Auto din România (ACAROM) relevă o scădere și în producția de la Mioveni de vehicule Dacia. Luna decembrie, în care s-au produs 21.655 de unități, reprezintă cea mai slabă lună a anului trecut, dar și o scădere de 19,8% față de aceeași lună a anului 2024.

Cu un total de șapte luni în care a raportat scăderi, Dacia încheie anul cu un rezultat negativ al uzinei din Mioveni, respectiv o scădere de 5,8% raportat la producția anului anterior, cu un volum total de 297.182 de vehicule asamblate. În comparație, anul 2024 s-a încheiat cu peste 315.500 de unități produse la Mioveni, transmite Profit.ro.

În cealaltă uzină de automobile din România, Ford Otosan, producția s-a situat la un volum de 17.996 în decembrie, reprezentând un declin de 10% pentru ultima lună din an. Pe întreg anul, Ford Otosan a produs 248.328 de vehicule, scăderea fiind sub un procent.

Per total, în 2025 s-au produs 545.510 autovehicule în România, cu 3,5% sub nivelul anului 2024. Printre cauze putem să enumerăm instabilitatea din piața locală, un program RABLA mai slab, dar și scăderi la nivel european.