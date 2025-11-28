dark
Fiecare a patra mașină nouă vândută în Republica Moldova în anul 2025 a fost fabricată în China

Redacția TechRider
28 noiembrie 2025
vanzare-masina-noua
Sursa foto: Sergiy Tryapitsyn / Panthermedia / Profimedia
Fiecare a patra mașină nouă vândută în Republica Moldova din ianuarie până în octombrie a fost fabricată în China. Potrivit INFOTAG, expertul Constantin Mihalache a prezentat joi, la Radio Moldova, aceste cifre privind importurile și vânzările de mașini noi din acest an. El consideră că mașinile fabricate în China vor prelua în curând conducerea pe piața vânzărilor de mașini noi din Moldova.

Comentând cifrele vânzărilor de mașini noi în Moldova, expertul a menționat că mașinile japoneze conduc piața, reprezentând 25% din vânzări.

„Mașinile noi produse în Republica Populară Chineză reprezintă puțin peste 23% din piața moldovenească”, a spus expertul, menționând că calitatea modernă a autoturismelor produse de companiile chineze este uneori superioară celei unor mărci europene.

Conducerea DAAC-Hermes Holding, cel mai mare importator al multor mărci de automobile noi din Moldova, a declarat unui corespondent INFOTAG că vânzările de automobile noi de la începutul anului reprezintă doar 18,6% din vânzările țării, restul provenind din automobile second-hand importate.

