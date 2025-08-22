dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Ghidul de finanţare pentru Programul „Rabla Auto 2025”, publicat spre consultare de Ministerul Mediului: Valoarea ecotichetului pentru maşinile electrice: 18.500 de lei

Redacția TechRider
22 august 2025
masini vechi
Sursa foto: Depositphotos
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică, pe site-ul instituţiei, Ghidul de finanţare pentru Programul „Rabla Auto 2025”. Documentul include modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2025, care stabileşte noi măsuri pentru investiţiile finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unei informări a MMAP, cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-şi cumpere maşini nepoluante prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate, şi anume: 15.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru un autovehicul nou hibrid şi 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

„Am înţeles că «Rabla» nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi mai durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...