Ghidul de finanţare pentru Programul „Rabla Auto 2025”, publicat spre consultare de Ministerul Mediului: Valoarea ecotichetului pentru maşinile electrice: 18.500 de lei

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică, pe site-ul instituţiei, Ghidul de finanţare pentru Programul „Rabla Auto 2025”. Documentul include modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2025, care stabileşte noi măsuri pentru investiţiile finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unei informări a MMAP, cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-şi cumpere maşini nepoluante prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate, şi anume: 15.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru un autovehicul nou hibrid şi 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

„Am înţeles că «Rabla» nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi mai durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.