Grupul Chery depășește pragul de 240.000 de unități vândute într-o singură lună / Creștere de peste 14% față de anul trecut

În luna august, grupul Chery a înregistrat vânzări totale de 242.736 de vehicule, o cifră cu 14,6% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, exporturile grupului chinezesc au crescut cu peste 32%, ajungând la 129.472 de unități. Compania anunță că aceasta este a patra lună consecutivă cu peste 100.000 de unități date spre export și stabilește un nou record lunar.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Chery: Creștere constantă în vânzări și exporturi

În perioada ianuarie-august 2025, Chery Group a vândut 1.727.299 de autoturisme, cu 14,5% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, din care aproape 800.000 au fost exporturi. Grupul anunță că pragul de un milion de unități a fost depășit „în timp record”, realizând astfel trei realizări importante: „cel mai mare exportator auto al Chinei, cea mai rapidă ascensiune în topul Fortune Global 500 și lider în calitatea independentă a industriei auto chineze”.

În primele opt luni ale anului, compania a vândut 495.955 de vehicule NEV, în creștere de 81,8% față de anul precedent. Modelele Chery TIGGO 7 și TIGGO 8 au fost lansate oficial pe piața din România în luna iulie, printr-un eveniment de brand desfășurat la București, consolidând prezența companiei pe piața europeană.

Conform raportului J.D. Power 2025, în secțiunile China Initial Quality Study (IQS), Sales Satisfaction Index (SSI) și Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL), Chery este singurul producător auto independent din China care a obținut „tripla coroană”, menținându-și poziția de „lider pentru calitatea percepută de clienți”.