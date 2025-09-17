Nissan se inspiră din strategiile furnizorilor chinezi în eforturile sale de reducere a costurilor / Economii preconizate de 3,5 miliarde de dolari până în martie 2027

Producătorul japonez de autoturisme Nissan Motor studiază competitivitatea costurilor furnizorilor din China și exploatează modalități de a aplica practicile acestora la nivel global. Potrivit Reuters, Nissan vrea să reducă aproximativ 1,7 miliarde de dolari din costurile variabile, ca parte a unui amplu efort de eficientizare a companiei.

Nissan dorește reduceri de aproape 3,5 miliarde de dolari până în 2027

Tatsuzo Tomita, șef în cadrul Nissan, a declarat că producătorul auto japonez învață din utilizarea pieselor standard de către furnizorii chinezi și din colaborarea strânsă a acestora cu proiectanții.

„Am avut acces la metodele de lucru în stil chinezesc, iar provocarea mea actuală este să găsesc modalități de a aplica aceste metode la piesele pentru vehiculele noastre actuale și viitoare”, a declarat Tatsuzo Tomita, șeful departamentului de transformare a costurilor totale livrate al Nissan.

Ca parte a planului său de „revitalizare” în curs, numit „Re:Nissan”, sunt vizate reducerea a aproximativ 20.000 de locuri de muncă și consolidarea a șapte fabrici. Nissan urmărește, prin aceste acțiuni, să reducă costurile cu 500 de miliarde de yeni, sau aproximativ 3,5 miliarde de dolari, până în primăvara anului 2027. Se preconizează că jumătate din această sumă va proveni din reducerea costurilor fixe, iar restul din reducerea costurilor variabile, în contextul eforturilor de a asigura un profit operațional și un flux de numerar pozitiv în activitatea sa din domeniul auto până la sfârșitul anului financiar care se încheie în martie 2027.

Tomita: Obiectivul de reducere a costurilor poate fi realizabil

Directorul a mai declarat că Nissan nu dorește să își reducă baza de furnizori, ci să consolideze colaborarea cu aceștia. El a menționat că furnizorii chinezi se extind la nivel global, cu operațiuni în Ungaria, Maroc și Turcia, și a spus că Nissan îi consideră potențiali parteneri viitori în strategia sa internațională.

Deși a recunoscut că obiectivul de reducere a costurilor variabile cu 250 de miliarde de yeni era „masiv”, Tomita a spus că acesta ar putea fi realizabil dacă Nissan își menține ritmul actual, pe care l-a construit prin colectarea a mii de idei de la angajați. Impactul măsurilor de reducere a costurilor va fi probabil mai vizibil până la sfârșitul anului sau anul viitor, deoarece acesta diferă de la un vehicul la altul, a adăugat el.