Peste 30 de companii din industria auto globală au convenit să își extindă colaborarea în domeniul software-ului open-source, cu obiectivul de a accelera dezvoltarea vehiculelor de generație următoare și de a reduce semnificativ costurile, potrivit unui anunț făcut de asociația industriei auto din Germania, VDA, potrivit Reuters.

Extinderea inițiativei a fost anunțată în cadrul târgului de tehnologie CES din Las Vegas, un eveniment-cheie pentru industria auto, unde producătorii și furnizorii își prezintă strategiile bazate tot mai mult pe software, inteligență artificială și digitalizare, într-un context marcat de presiuni asupra costurilor și de ritmul lent al inovației.

Printre noii semnatari ai memorandumului de înțelegere se numără grupul auto european Stellantis și producătorul de camioane Traton, alături de furnizorul german Schaeffler și de companiile din industria semiconductorilor Infineon și Qualcomm.

Aceștia se alătură unor producători auto deja implicați în inițiativă, precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz. Odată cu noile aderări, numărul companiilor participante a crescut de la 11, la momentul lansării proiectului anul trecut, la un total de 32.

Potrivit VDA, colaborarea are ca obiectiv reducerea eforturilor de dezvoltare și mentenanță software cu până la 40%, precum și scurtarea timpului de lansare pe piață a noilor tehnologii cu până la 30%. Inițiativa vizează crearea unei baze software comune, care să poată fi adaptată de diferiți producători și furnizori din lanțul auto.

„Participarea tot mai mare la această colaborare reflectă o schimbare globală clară către inovația deschisă în industria auto”, a declarat Mike Milinkovich, director executiv al Eclipse Foundation, una dintre organizațiile care coordonează proiectul.

Industria auto se confruntă în prezent cu presiuni crescute generate de tranziția către vehicule electrice, digitalizare și competiția din partea noilor jucători din domeniul tehnologic, iar inițiativele de tip open-source sunt văzute ca o posibilă soluție pentru reducerea costurilor și accelerarea inovației.