Dacia și Ford se bucură de vânzări tot mai bune, în special brandul autohton. Cu modelul Sandero bine poziționat pentru a încheia anul pe locul I la vânzările totale, modeele Duster (din clasa B-SUV) și Bigster (din clasa C-SUV) se vând din ce în ce mai bine. Totodată, și Ford Puma, asamblat la uzina din Craiova, se află printre cele mai căutate SUV-uri de clasă mică, potrivit datelor DataForce citate de Economica.net.

Dacia Sandero, cel mai căutat model la nivel european

Pentru a cincea lună, Dacia Sandero este cea mai vândută mașină din Europa în luna octombrie. Succesul constant al modelului produs la Mioveni are loc pe fondul scumpirii generale a mașinilor noi în zona euro. Sandero reușește să atragă clienți care caută un cost de achiziție redus într-o perioadă în care tot mai multe modele își majorează prețurile.

Potrivit DataForce, în clasa segmentelor de piață, Dacia Duster și Ford Puma se află între cele mai căutate modele din segmentul SUV-urilor de clasă mică (B-SUV). Astfel, în octombrie, Ford Puma ocupă locul patru, în timp ce Dacia Duster se află pe cinci, iar în clasamentul primelor zece luni cele două modele schimbă locurile, Duster urcând pe patru, iar Puma aflându-se pe cinci.

Dacia Bigster, încă în spatele modelelor consacrate

În categoria C-SUV (SUV-uri compacte), Dacia Bigster nu stă chiar așa bine. Deși depășește concurenți precum Toyota C-HR sau Škoda Karoq, este totuși pe locul 7, în spatele modelelor ca VW Tiguan, Kia Sportage sau Hyundai Tucson.

Ar mai fi de menționat și că micul model electric Dacia Spring, produs în China, se află pe locul opt în clasamentul clasei A (mini) în luna octombrie, cu 1.613 unități vândute, în timp ce la nivelul primelor zece luni din acest an mașina ocupă locul șase în segment, cu 27.498 unități.

În această zonă a pieței, mai căutate decât Dacia Spring sunt vehicule ca Fiat Panda (101.567 unități), Toyota Aygo X (80.752 unități) sau electricul Hyundai Inster (28.222 unități). Mai slab vândute decât modelul electric Dacia sunt Fiat 500e (15.070 unități), Leapmotor T03 (12.887 unități), Suzuki Ignis (5.403 unități) și Fiat 500 (2.807 unități).