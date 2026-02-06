Acțiunile grupului auto Stellantis au înregistrat vineri cea mai puternică scădere de la listarea companiei, în 2021, după ce producătorul franco-italo-american a anunțat că va înregistra în bilanț cheltuieli excepționale semnificative pentru anul fiscal 2025.

Informația, transmisă de AFP și citată de Agerpres, a declanșat o reacție puternică pe piețele financiare și a afectat întregul sector auto european.

La Bursa de la Paris, titlurile Stellantis au pierdut aproximativ 23% în prima parte a zilei, coborând la 6,28 euro pe acțiune în jurul orei 10:40. Nivelul este cu aproape 80% sub maximul atins în martie 2024. De la începutul anului, acțiunile grupului au înregistrat un declin de aproape 34%.

Compania a anunțat că va contabiliza cheltuieli excepționale în valoare de 22 de miliarde de euro în rezultatele financiare din 2025, recunoscând că a supraestimat cererea, în special pentru vehiculele electrice. Stellantis a descris această decizie drept „costul unei resetări profunde, dar necesare” a activităților sale, menită să readucă nevoile clienților în centrul strategiei și să susțină o creștere profitabilă pe termen lung.

Anunțul vine într-un context deja dificil pentru grup, care în 2024 a raportat o scădere de 70% a profitului net, până la 5,5 miliarde de euro. Dimensiunea cheltuielilor anunțate este echivalentă cu profiturile nete cumulate ale companiei din ultimii doi ani, respectiv 18,6 miliarde de euro în 2023 și 5,5 miliarde de euro în 2024, ceea ce înseamnă că Stellantis va intra automat pe pierdere.

Analiștii financiari au reacționat rapid. Specialiștii de la banca Oddo BhF au arătat că, deși o corecție strategică era anticipată de piață, amploarea măsurilor depășește așteptările. „Ne așteptam la cheltuieli suplimentare de aproximativ șapte miliarde de euro, însă anunțurile de astăzi merg mult dincolo chiar și de cele mai prudente estimări”, au transmis aceștia.

Potrivit companiei, aproximativ 14 miliarde de euro din totalul cheltuielilor excepționale sunt legate de revizuirea gamei de produse din Statele Unite, o piață unde tranziția către vehicule electrice s-a dovedit mai lentă decât anticipa producătorul.

Căderea acțiunilor Stellantis a avut un efect de contagiune asupra întregului sector auto european. La bursele din Europa, titlurile Volvo au scăzut cu 3,92% la Stockholm, Renault a pierdut 3,85% la Paris, iar Volkswagen a înregistrat un declin de 2,23% la Frankfurt.

Stellantis se aliniază astfel tendinței observate în rândul marilor constructori auto americani. General Motors și Ford au anunțat recent cheltuieli excepționale legate de revizuirea strategiilor pentru vehiculele electrice, de 7 miliarde de euro până la finalul lui 2025 în cazul GM și de 19 miliarde de euro pe parcursul a trei ani pentru Ford.

Piața vehiculelor electrice din Statele Unite este afectată și de schimbările de politică ale administrației Trump, care a redus standardele de emisii și a eliminat o parte din stimulentele federale pentru achiziția de automobile electrice, diminuând atractivitatea acestui segment pentru consumatori.