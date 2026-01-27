Premieră în Europa: Vehiculele electrice depășesc pentru prima dată mașinile pe benzină la vânzări – ACEA

Vânzările de automobile 100% electrice au depășit pentru prima dată în decembrie 2025 pe cele ale mașinilor cu motoare pe benzină în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Această evoluție se observă și la nivelul pieței extinse a Europei – care include UE, Marea Britanie și Norvegia – chiar în contextul discuțiilor privind relaxarea unor norme de emisii pentru perioada următoare.

Înregistrările de vehicule electrice pe baterie, folosite ca indicator al vânzărilor, au depășit modelele pe benzină în decembrie, marcând a șasea lună consecutivă de creștere pe piața europeană comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Totuși, experții atenționează că scăderea vânzărilor de benzină este influențată și de reclasificarea unor modele ca „mild hybrid”, care reduc doar parțial emisiile. Matthias Schmidt, analist auto independent, estimează că va mai dura aproximativ cinci ani până când vehiculele complet electrice vor depăși complet modelele tradiționale pe combustie în întreaga regiune, însă aceasta reprezintă un început promițător.

Competiția se intensifică pe piața europeană, în special din partea mărcilor chineze BYD, Changan și Geely, în timp ce producătorii locali precum Volkswagen și BMW accelerează lansarea de modele electrice. În decembrie, Tesla a raportat o scădere a înmatriculărilor cu 20,2%, în timp ce BYD a înregistrat un avans spectaculos de 229,7%.

În paralel, Uniunea Europeană a anunțat în decembrie un plan de relaxare a interdicției vânzării de mașini cu motoare cu combustie după 2035, ca răspuns la presiunile industriei auto, confruntată cu rivalitatea producătorilor chinezi, tarifele de import din SUA și dificultățile în a vinde EV-uri profitabil.

În ciuda acestui semnal, experții estimează că popularitatea vehiculelor electrice va continua să crească, sprijinită de modele mai accesibile și de scheme de stimulente implementate de unele state membre.

Analiza detaliată a vânzărilor arată dinamici diferite între marii producători: în Europa extinsă, înmatriculările Volkswagen și Stellantis au crescut cu 10,2% și, respectiv, 4,5% în decembrie, în timp ce Renault a înregistrat o scădere de 2,2%.

La nivel general, vânzările de automobile în UE, Marea Britanie și zona AELS au crescut în decembrie cu 7,6%, atingând 1,2 milioane de unități, iar pentru întregul an 2025 au avansat cu 2,4%, până la 13,3 milioane – cel mai bun nivel din ultimii cinci ani, deși încă sub volumul anterior pandemiei.

În interiorul Uniunii Europene, vânzările totale de automobile au urcat cu 5,8% în decembrie, la aproape un milion de vehicule, iar pentru întregul an 2025 au crescut cu 1,8%, până la 10,8 milioane unități.

Schimbarea majoră în mixul de propulsie se evidențiază prin creșterea semnificativă a vehiculelor electrice pe baterie (+51%), plug-in hybrid (+36,7%) și hibride (+5,8%), care împreună au ajuns să reprezinte 67% din totalul înmatriculărilor în blocul comunitar.

Chris Heron, secretar general al E-Mobility Europe, subliniază că acceptarea vehiculelor electrice de către consumatori este tot mai mare și se arată optimist că trendul de creștere al înmatriculărilor va continua și în 2026.

Potrivit acestuia, producătorii europeni se adaptează prin introducerea de modele mai accesibile, iar mai multe țări implementează scheme de stimulente pentru promovarea mobilității electrice.