Reacția Dacia și Renault după amenda de 127 de milioane de euro din partea Consiliului Concurenței

Dacia și Renault Technologie Roumanie reacționat în urma deciziei Consiliului Concurenței, prin care cele două companii au fost sancționate pentru practici considerate neconcurențiale pe piața muncii.

Ancheta a vizat un grup de firme care ar fi adoptat măsuri menite să reducă costurile cu personalul, afectând mobilitatea angajaților.

„Societățile Renault Group din România au luat act de decizia Consiliului Concurenței privind sancționarea unor practici investigate pe piața muncii. Dorim să subliniem că societățile Renault Group din România au cooperat pe deplin cu autoritatea de concurență pe parcursul întregii investigații și au furnizat toate informațiile solicitate, în mod transparent și cu bună-credință”, se arată într-o reacție pentru Wall-Street.ro.

„Ne reafirmăm cu această ocazie angajamentul ferm față de respectarea regulilor de concurență, a practicilor etice în relația cu angajații și partenerii, precum și față de un mediu de muncă deschis, corect și competitiv. Rămânem deschiși dialogului cu autoritățile și vom continua să implementăm măsuri interne de conformare, pentru a ne asigura că politicile și practicile noastre sunt aliniate celor mai bune standarde legale și profesionale,” au mai precizat cele două companii.

Decizia Consiliului Concurenței survine într-un context în care la uzina Dacia din Mioveni au apărut recente discuții privind noul contract colectiv de muncă, dar și informații despre posibile reduceri de producție, aspecte care au generat reacții de nemulțumire din partea sindicatului angajaților.

Context

Consiliul Concurenței a amendat opt companii cu un total de 163,71 milioane de lei pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială prin care firmele și-ar fi împărțit piața forței de muncă, limitând mobilitatea angajaților și menținând artificial costurile salariale la un nivel redus, se arată într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie, care cumulează peste 127 milioane de lei din totalul amenzilor.

Dacia, cea mai mare amendă din dosar

Automobile Dacia a primit o amendă de 81,53 milioane de lei, reprezentând aproape jumătate din valoarea totală a sancțiunilor aplicate de autoritatea de concurență

Potrivit Consiliului Concurenței, compania ar fi participat la o înțelegere cu alte firme din domeniul auto și al serviciilor de inginerie, prin care părțile s-au angajat să nu se concureze reciproc pentru recrutarea de personal calificat și să nu angajeze personal de la alte companii implicate fără acordul acestora.

Renault Technologie Roumanie, amendă de peste 46 milioane lei

Renault Technologie Roumanie a fost sancționată cu 46,29 milioane de lei, a doua cea mai mare amendă din dosar

Și în acest caz, autoritatea a constatat implicarea în acorduri de tip „no-poaching”, prin care firmele evitau să facă oferte spontane angajaților companiilor partenere, renunțând astfel la concurența pentru atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul auto.

Amenzile au fost aplicate în felul următor:

Akkodis Romania SRL: 5.539.871,75 lei

Alten Si-Techno Romania SRL: 10.651.566,50 lei

Automobile-Dacia SA: 81.530.497,62 lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7.710.801,66 lei

Expleo Romania SRL: 7.428.131,86 lei

Fev ECE Automotive SRL: 1.398.870,03 lei

Renault Technologie Roumanie SRL: 46.294.136,03 lei

Segula Technologies Romania SRL: 3.158.982,76 lei.

Ce au stabilit companiile

Investigația a arătat că cele opt firme – printre care Dacia și Renault – ar fi convenit:

să nu se concureze pentru recrutarea forței de muncă specializate;

să nu angajeze personal de la celelalte companii fără acordul prealabil al acestora;

să limiteze mobilitatea angajaților din zona de producție auto, servicii de inginerie și consultanță tehnică din România.

Primul caz de acest tip sancționat în România

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că este primul caz în care instituția sancționează astfel de practici pe piața muncii, subliniind că resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței și că acordurile de tip „no-poaching” creează bariere artificiale și afectează direct angajații.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forță de muncă sau mobilitatea salariaților/colectivului.

Acest tip de comportament, «no-poaching», este deosebit de nociv atât pentru concurență, prin crearea unor bariere artificiale pe piață, cât și pentru angajați ale căror oportunități de mobilitate sunt afectate”, a afirmat Chirițoiu.

Amenzile vor fi puse în executare de ANAF

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile vor fi încasate la bugetul de stat de către ANAF. Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări primite prin Platforma Avertizorilor de Concurență, iar una dintre companii a beneficiat de clemență după ce a furnizat documente relevante pentru probarea încălcării legii.