Uniunea Europeană riscă să tensioneze relațiile comerciale cu parteneri importanți prin planurile de introducere a unor reglementări de tip „Made in EU” pentru industria auto, în încercarea de a sprijini producția locală, relatează Reuters.

Inițiativa „Made in Europe”

Comisia Europeană urmează să prezinte inițiativa „Made in Europe” (Legea privind acceleratorul industrial), care ar include cerințe de prioritizare a produselor fabricate local atunci când sunt utilizate fonduri publice. Potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, propunerile vizează stimularea industriilor europene, în special în contextul competiției crescute din partea Chinei.

Conform unui document consultat de Reuters, pentru a beneficia de subvenții europene, un vehicul electric ar trebui să aibă 70% din costul componentelor fabricate în UE, cu excluderea bateriei. În același timp, ar fi necesar un conținut minim european în pachetul de baterii, însă fără a include celulele, segment dominat de China în lanțul global de aprovizionare.

Diviziuni în interiorul UE

Planurile sunt complicate de diferențele de abordare dintre statele membre. Franța susține o linie mai protecționistă, în timp ce Germania se teme de posibile măsuri de retorsiune, în condițiile în care producătorii germani vând peste un sfert din vehiculele lor în China.

Karoline Kampermann, director în cadrul Asociația Constructorilor Germani de Automobile (VDA), avertizează că „noile măsuri, percepute ca protecționiste, care ar putea include reglementări privind conținutul local, riscă să declanșeze o ripostă din partea altor țări”.

China a respins anterior acuzațiile privind subvenții incorecte pentru producătorii săi și a reacționat cu măsuri de retorsiune la deciziile UE considerate protecționiste, inclusiv la introducerea de taxe vamale pentru vehiculele electrice chinezești.

Presiuni din industrie

Sectorul auto european se confruntă de mai mulți ani cu presiuni majore, pe fondul creșterii producătorilor chinezi de vehicule electrice mai accesibile. Christophe Périllat, director general al furnizorului francez Valeo, avertizează: „Dacă nu vom lua măsuri, vor exista relocări masive. Nu am văzut niciodată ca o industrie să plece și apoi să revină”.

La rândul său, Jean-Louis Pech, președintele asociației franceze a furnizorilor Fiev, susține că numărul angajaților companiilor membre s-a înjumătățit în perioada 2007–2024.

Antoine Doutriaux, director general al Plastivaloire, companie care produce componente interioare din plastic, afirmă că fără obligații privind conținutul local „va fi foarte periculos pentru industria europeană”, invocând diferențe de costuri și reguli între firmele europene și cele chineze.

Problemele lanțurilor globale

Complexitatea lanțurilor de aprovizionare face dificilă stabilirea exactă a conținutului local. Compania franceză A2MAC1 a analizat două modele electrice produse în Europa.

În cazul Volkswagen ID.3, aproximativ 86% din valoarea componentelor provine din UE și doar 7% din China (fără a include materiile prime), ceea ce ar permite accesul facil la subvenții.

Pentru Renault 5, analiza indică un conținut de 51% din UE și 41% din China, însă dacă bateria este exclusă, procentul european urcă la circa 76%, suficient pentru a îndeplini pragul propus.

Tensiuni cu partenerii externi

O altă controversă vizează definirea conținutului local. Doar componentele provenite din statele membre UE și din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ar fi considerate eligibile.

Producători precum Ford, care depind de furnizori din Marea Britanie și Turcia, susțin că excluderea acestor țări ar afecta chiar producția din interiorul UE. Jim Baumbick, președintele diviziei europene Ford, a declarat că „excluzându-le s-ar slăbi producția chiar în interiorul UE”.

Turcia, un hub important pentru producția unor mărci precum Toyota, Stellantis, Hyundai și Renault, ar putea fi afectată de noile reguli. Reprezentanții industriei auto turce avertizează că excluderea ar reprezenta „un risc major pentru mediul de investiții”.

Pe de altă parte, includerea Turciei ar putea permite companiilor chineze să construiască fabrici acolo și să acceseze indirect subvențiile europene, deschizând o nouă dilemă pentru Bruxelles.

În acest context, inițiativa „Made in Europe” se conturează drept un echilibru delicat între protejarea industriei locale și evitarea unui nou val de tensiuni comerciale la nivel global.