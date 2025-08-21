Rivalitatea auto germană se domolește / Mercedes-Benz ar putea folosi motoarele în patru cilindri ale BMW – Autocar

Mercedes­-Benz se află în negocieri avansate cu privire la utilizarea motoarelor pe benzină ale BMW pentru o gamă largă de modele viitoare. Potrivit Autocar, această mișcare vine ca parte a regândirii radicale a strategiei sale privind motoarele cu ardere internă, determinată de adoptarea mai lentă decât preconizată a mașinilor sale electrice.

Un pas financiar strategic pentru Mercedes

Cei doi producători germani se află într-un stadiu avansat de negocieri și planificare, iar un anunț privind oficializarea parteneriatului este așteptat la finalul acestui an. Potențiala colaborare ar însemna că BMW ar furniza o nouă generație de motoare pe benzină pentru modelele Mercedes, de la cel mai mic model din gamă (CLA) la SUV-uri de clasă mijlocie (GLC).

Acordul dintre cele două companii reprezintă „un pas strategic pentru reducerea costurilor de dezvoltare”, conform publicației britanice. Pentru Mercedes, parteneriatul reprezintă o aprovizionare cu motoare conforme cu normele de poluare Euro 7, ajutând compania să își extindă oferta de hibrizi plug-in fără investiții suplimentare semnificative în dezvoltarea motoarelor cu patru cilindri.

Această mișcare vine în contextul în care Mercedes introduce treptat noul motor turbo M252 de 1,5 litri cu patru cilindri, dezvoltat intern în Germania, dar produs în China de Horse, o societate mixtă între Geely și Renault. Deja disponibil în noul CLA, motorul M252 este oferit în trei versiuni de putere (136 CP, 163 CP și 190 CP) și poate fi combinat cu o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj și opt rapoarte, care include un motor electric de 27 CP.

Motorul B48 de 2 litri, cele mai mari șanse să ajungă la Mercedes

Cu toate acestea, mai multe surse spun că, deși motorul Mercedes M252 este potrivit pentru aplicații hibride ușoare, în prezent nu este proiectat pentru utilizarea în PHEV sau range-extender, o lacună pe care un motor furnizat de BMW ar putea să o umple.

Se zvonește că acest motor este un derivat turbo de 2,0 litri al motorului B48 cu patru cilindri, care este utilizat în aproape toate modelele actuale BMW și Mini. Probabil produs într-o fabrică din Steyr, Austria, B48 se pretinde că oferă o gamă mai largă decât M252, deoarece este conceput atât pentru dispuneri longitudinale, cât și transversale, oferind Mercedes mai multă flexibilitate atât pentru modelele sale compacte, cât și pentru cele de dimensiuni medii.

Parteneriatul propus s-ar putea extinde și la centrele de producție globale, inclusiv la o potențială fabrică comună de motoare în SUA, pentru a evita creșterea tarifelor de import. Dacă acordul va fi încheiat, acesta ar marca o premieră istorică: doi dintre producătorii germani de mașini de lux vor împărți motoare și, pe termen lung, chiar și cutii de viteze.